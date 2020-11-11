港鐵CEO金澤培：乘客將來可用人面識別入閘　Call無人車直送車站

乘搭港鐵是不少人的日常，但你有否想像過未來的港鐵會是怎樣？港鐵行政總裁金澤培今日（11日）在香港應用科技研究院二十週年研討會上，講解港鐵未來可如何利用科技，提升乘客體驗及日常運行，包括人面識別入閘、實時車廂乘客密度訊息、自動行程安排等。 金澤培表示，將來會採用物聯網技術來掌握實時列車及路軌狀況，提醒工程人員進行維修。

在「港鐵乘客未來的一天」的構想中，金澤培由早晨開始講起，指乘客在家中便可打開港鐵應用程式選擇行程，並查看港鐵到站情況等資訊；應用程式還能提供AR地圖導航功能，助乘客找到港鐵站；而未來的港鐵車站將會引入智能設計，例如可連接自動駕駛汽車，將乘客送到港鐵站。

金澤培表示，未來的乘客可利用人面識別入閘，他指港鐵已在其他地區測試人面識別入閘，但他坦言在香港應用仍需一段時間。他又指，乘客未來可查看實時車廂空間情況，選擇更多空位的車廂。

金澤培以來回深圳的行程為例，指未來乘客可透過港鐵應用程式會預定跨境，以及其他交通工具如單車、的士的行程；而若果乘客回程路上在深圳遇上塞車，趕不上已預定的行程，應用程式亦會自動推介下一班。

金澤培表示，將來會採用物聯網技術來掌握實時列車及路軌狀況。（港鐵圖片）

港鐵近期屢有列車延誤情況，如荃灣線路軌出現裂紋、架空電纜跳掣等。金澤培表示，將來會採用物聯網技術來掌握實時列車及路軌狀況，提醒工程人員進行維修，又以人工智能分析數據作預測，提高可靠性。