91%港漂冀子女入讀內地機構在港開辦學校　認為港政治氣氛濃厚

一項有關「港漂」的問卷調查調查顯示，91%受訪「港漂」稱願意讓子女入讀內地機構來港辦學的中小學校。當中值得留意的是，三成多表示接受學費每年10萬港元以上，更有近兩成受訪者指「不介意學費」。有關組織指，在研究中發現，「港漂」群體對本地學校政治氣氛濃厚、家國教育缺乏等問題深感憂慮，對內地來港興辦中小學則具有強烈需求。

有機構於10月28日至11月1日進行問卷調查，發現有91%的「港漂」受訪者願意讓子女入讀內地機構來港辦學的中小學校。（資料圖片）

2003年至今通過各種人才計劃來港的「港漂」約有26.8萬人，認為內地機構來港辦學，引入內地優質課程，有龐大的市場需求。由一班由來地來港讀書工作港漂組成的組織「港漂圈」，和絲路智谷研究院透過網絡公眾號「港漂圈」，在10月28日晚7時至11月1日進行調查，收到3,652份有效問卷。調查結果顯示，91%表示願意讓子女入讀內地機構來港辦學的學校，當中學齡前，即1歲至3歲的幼兒期的家長人數最多，佔問卷調查總人數超過60%。

有80%「港漂」家長認為，內地機構來港辦學，最關注因素是「師資水準」；其次是「升學優勢」，為約67%；「與國際課程接軌」為約66%；「家國教育」為約65%。港漂群體最期待內地重點學校來港辦學，多間名校如北京大學附屬中小學、清華大學附屬中小學、上海外國語大學附屬中小學等，被受訪者頻繁點名推薦，當中有三成多能夠接受10萬港元以上學費，亦有兩成受訪者選擇「不介意學費」。

另外，「港漂」家長對本地學校政治氣氛濃重、家國教育缺乏等問題深感憂慮，對內地來港興辦中小學則具有強烈需求。參與調查研究的港漂圈傳媒主編馮雅琦表示，港漂群體是香港市民中的一部分，港漂的子女更是土生土長香港人，他們的聲音不應當被忽視，又認為內地中小學生學術水準優異，其水準已高踞在全球領先地位。本港若然能夠引入內地最優質的辦學機構，不單將有助推動本地教育水準進一步提升為本港培育衆多熟悉香港、了解國情。