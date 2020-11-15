新冠肺炎｜增14宗確診　無感染源頭裝修工病發後曾赴馬會會所工作

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布新增14宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括5宗本地個案，其中一宗為源頭不明，患者是一名49歲男裝修工人，與家人居住於沙田新田圍邨盛圍樓，昨日初步確診。他於11月6日起發燒，11月9日曾到賽馬會跑馬地會所的洗手間和更衣室進行維修工程，11月12日才向私家醫生求診。 衞生防護中心昨日表示，確診裝修工人的一名密切接觸者在油麻地遵理學校上學，該校需要先停課一、兩天。

11月15日新增14宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一宗屬感染源頭不明，是一名49歲男裝修工人，他於11月9日曾到賽馬會跑馬地會所的洗手間和更衣室進行維修工程。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，新增14宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，至今累計5,459宗。新增個案包括9宗輸入個案，一宗為源頭不明的本地個案，其餘4宗與本地個案有流行病學關連。

油麻地遵理學校須停課

該宗源頭不明的個案涉及一名49歲男患者（編號5446），上述男患者是一名裝修工人，與家人住在沙田新田圍邨盛圍樓，其中一名密切接觸者在油麻地遵理學校上學，該校需要先停課一、兩天，等待檢測結果。

雖然該名裝修工於11月6日出現發燒，但他未有求診，至11月12日向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本，昨日初步確診。根據當局資料，他於病發後曾上班，其最後上班日期為11月9日，工作地點為跑馬地山光道25號，即賽馬會跑馬地會所。

衞生防護中心昨日表示，該患者曾到馬會跑馬地會所的洗手間和更衣室做維修工程，曾於10月24日與一名朋友到訪尖沙咀金馬倫道一間酒吧，詳情仍在了解當中。

49歲男裝修工人確診，他於11月9日曾到賽馬會跑馬地會所的洗手間和更衣室進行維修工程。（資料圖片）

馬會昨日表示，跑馬地新會所更衣室的裝修承建商有一名員工檢測呈陽性反應，該名人士於11月2日、6日及9日晚上深夜時分最後前往新會所，分別短暫逗留約40分鐘（晚上11:05至11:45）、近兩小時（晚上10:00至11:50）及近一小時（晩上11:10至12:05），其間曾到二樓及五樓檢查更衣室。

該名承建商員工於進入新會所前已登記並通過體溫測試，而於整段逗留期間均有戴上口罩。於11月2日及6日，該名人士到訪的地方附近並無任何會員，而於11月9日則有4名會員在2樓男更衣室附近，馬會正聯絡該些會員。馬會將安排曾與該名人士有任何類型接觸的員工，接受病毒測試及自我隔離。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

今日新增4宗關連個案，包括一名29歲女患者（編號5455）及一名52歲女患者（編號5456），兩人同樣居住於慈雲山慈康邨康潤樓。另外兩名患者分別為一名72歲男子（編號5457），居住於大埔廣福邨廣仁樓；一名63歲女子（編號5459），居住於旺角德豐大廈。

另外，今日新增的輸入個案中，兩名分別25歲及35歲的女患者來自印尼（編號5447及5448）、一名45歲男患者從波蘭抵港（編號5449）、一名36歲女患者從菲律賓抵港（編號5450）、一名35歲女患者從匈牙利抵港（編號5451）、一名47歲女患者從孟加拉抵港（編號5452）、一名23男患者從俄羅斯抵港（編號5453）、一名33歲男患者從從阿聯酋抵港（編號5454）及一名29歲男患者從德國抵港（編號5458）。