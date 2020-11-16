中大樂語路APP獲頒資訊及通訊科技獎　助家長應對幼童語言發展

中大表示，於「2020香港資訊及通訊科技獎」獲得三個組別獎項，分別為智慧市民（智慧教育及學習）獎、智慧生活（智慧醫療）獎及金融科技（監管科技及風險管理）獎。 其中語言學及現代語言系手語及聾人研究中心（中心）開設的「樂語路」網上語言發展平台，獲「2020香港資訊及通訊科技獎」頒發智慧市民（智慧教育及學習）獎 - 銀獎。

現時香港大約有兩萬名學前兒童及小學生有不同程度的語言發展問題，但言語治療服務資源有限，每名接受評估後需要跟進的兒童，平均需要輪候差不多一年才可接受政府資助的學前介入及支援服務，有些個案輪候期更長達兩年。

中大指出，「樂語路」於2017年起獲中信銀行（國際）支持，為家長和教師提供語言發展的相關資訊，並爲有語言發展障礙兒童提供免費訓練，以提升學童的語言能力。

「樂語路」平台提供一條龍服務包含網上知識平台、遊戲化的應用程式、面向家長的研討會和工作坊、言語治療訓練和義工服務等，並照顧低收入家庭中有語言障礙的學齡前和小學兒童，為他們提供免費言語訓練，至今已經服務超過13,000名家長。

「樂語路」於2018年推出應用程式，登記應用程式的次數已超過3,000次。內容以動畫方式表達，由簡單篩查分析至訓練發音、學習詞彙、語法、聆聽及訓練講故事的有趣電子遊戲，結合語言學及語言病理學的深厚基礎，務求令兒童能夠在輕鬆的環境下有系統地提高語言能力。同時，家長可獲取各項有用資訊及提示，了解如何每天為孩子提供支援。

中心主任、中大語言學及現代語言系教授鄧慧蘭教授對獲獎感到非常榮幸，並承諾會製作更多教材及活動，為孩子開拓無限可能。