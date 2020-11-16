油麻地奪命火｜尼泊爾店主認識數名死者　指肇事餐廳細　樓梯狹窄

油麻地廣東道昨晚（15日）一幢唐樓的單位發生火災，造成7人死亡，11名傷者中7人情況危殆。事發在一樓餐廳內有人舉行派對慶祝一名尼兒童生日和傳統節日排燈節。

有曾經到過該餐廳的尼泊爾人指，該單位面積約400平方呎，若容納十多人頗為擁擠，相信是慶祝排燈節的蠟燭燒着隔音板引發火災。

Magar展示朋友拍的照片，相信是慶祝排燈節放置地上的蠟燭燒着隔音板引發火災。（陳家怡攝）

在附近新填地街經營雜貨店的尼泊爾裔Magar移居香港接近9年，他表示，昨晚見到火災唐樓有冒出濃煙和大火。他曾經到過該餐廳，指該單位面積約400平方呎，若容納十多人頗為擁擠，相信是慶祝排燈節放置地上的蠟燭燒着隔音板引發火災。

Magar認識餐廳東主，對於他的妻子在意外中死亡，感到傷心。他亦認識參與派對的其中一個家庭，本月初曾和他們一家四口聚餐，爸爸和8歲兒子在今次火災喪命。

他表示，該唐樓沒有升降機，樓梯非常狹窄，同時只可容許一人上落。他認為，疫情期間不適宜多人聚會。

排燈節房內常點蠟燭易生危險

尼泊爾裔Samser同樣在新填地街經營雜貨店的，他在港居住了25年。他昨晚從社交網站直播得知火災，表示今次是類似事件最嚴重的火災。

Samser說，每年在排燈節期間，尼泊爾因為慶祝的蠟燭引發火災時常發生。他在尼泊爾生活時，家族共有18人，他們在1,600平方呎的房子都會擺放2至10支蠟燭。他指小朋友頑皮或好奇會觸碰蠟燭，易生意外，認為危險因此家中沒有放置蠟燭，批評這個傳統習俗不好。

對於火災，他的心情複雜，感到悲傷，也認為人們慶祝生日節日時，應注意安全。以往排燈節他會和多達50人聚餐慶祝，但今年因為疫情則沒有慶祝。