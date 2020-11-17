新冠肺炎｜張竹君裝安心出行提防第四波　食衞局或收緊staycation

近日本港的新冠肺炎本地個案上升趨勢，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）表示，從數據可見第三波的個案已經下跌了一段時間，並沒有「清零」，但過去一至兩周的本地源頭不明個案有上升，故要提防第四波情。她及醫院管理局總行政經理劉家獻同樣有安裝「安心出行」的手機應用程式，呼籲市民跟隨。 至於酒店收緊至4人一間房的政策何時推行？張竹君則指，食物及衞生局已經正進行準備工作。

張竹君及劉家獻同樣有安裝「安心出行」的手機應用程式，呼籲市民跟隨。（李澤彤攝）

本港今日4宗確診個案，包括3宗輸入個案及一宗源頭不明本地個案。外界關注是否已經第四波爆發，張竹君則認為第幾波爆發的定義因人而異，從數據可見第三波的個案已經下跌了一段時間，並沒有「清零」，但過去一至兩周的本地源頭不明個案有上升，「咁有機會係反彈，如果升好多咪係另一波」，相信第四波疫情或將出現，故大家要小心提防。

政府推出「安心出行」手機應用程式，讓市民自行記錄出行地點及時間，以便衞生防護中心追蹤確診者的行蹤。張竹君與劉家獻同表示，有安裝該程式，呼籲市民響應。

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或要求回港人士入住指定酒店

早前食䘙局表明將研進一步規管酒店Staycation ，張竹君被記者跟問立法進度。她回應指，知道食䘙局正進行準備工作。

但第三波疫情是否與其他研究所指，與有人士到酒店探訪檢疫人士而將病毒帶出社區，張竹君則有保留，「去酒店睇返CCTV，但有啲酒店無keep到咁耐」，故無法證實事件，「尼泊爾個案同本地有咩關係，未確實到係咪有人去探過。」惟她透露，食䘙局同樣考慮如何收緊《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），以及豁免人士的安排，不排除要求他們全部入住指定的酒店。

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