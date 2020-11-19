不忍長者只能食糊仔餐　初創首研本地軟餐保味道營養　售價減半

嚐盡人生百味以後，誰會想老去後食而無味？長者因身體機能衰退，或會有吞嚥困難，只能進食將數種食物攪碎而成的「糊仔餐」，有長者因而食欲不佳並營養不良，甚至要插鼻胃喉餵食。 食品科技初創公司吞嚥易創辦人鍾倩盈，不忍至親中風後轉食流質食物，食慾大減，於是與朋友一同創業，成立本地首間研發軟餐食品技術的公司，產品價格較進口貨低近半。今年財政預算案增撥7,500萬元資助安老院舍提供軟餐，團隊信心大增。

事實上，中風或患有柏金遜症都會影響長者的吞嚥能力，鼻咽癌等康復者亦較常出現吞嚥問題，只能食用糊餐或軟餐。香港大學2015年一項研究推算，全港約有4.5萬名安老院舍院友患吞嚥障礙。

外公曾中風只可食流質 決心為長者研發軟餐

鍾倩盈說，自己外公曾經中風，出現吞嚥困難，只可進食流質食物，當時自己因工作經常到日本，發現當地軟餐市場相當成熟，於是問自己：「點解香港無？將來爸爸媽媽、自己老了，可不可以食得好點，而不是這些？」因此找來有飲食創業、科研經驗的朋友加入，決心要為長者研發價格更低、品質更好的軟餐，亦改善長者生活質素。

軟餐食物不經攪碎，可保原貌及營養，只需簡單加熱，便可食用。（高仲明攝）

對比由多種食物攪碎而成、味道和賣相皆不甚吸引的糊餐，軟餐食物則沒有經過攪碎，可保原貌及營養，但較一般食物更容易吞下。然而，礙於成本及人手，大多數院舍只有在大時大節，才能為吞嚥困難的長者提供軟餐，其他日子只能供應糊餐。

吞嚥易另一成員黃健宜認為，現時軟餐尚未在港普及，主要原因是價格較高，因本地貨源多從日本進口，或是進口食物軟化粉再於本地加工，一盒西蘭花炒牛肉軟餐，價格就可高達60元。他表示，吞嚥易是本地第一間軟餐技術研發公司，成功將軟餐價格降至25元一盒，院舍及一般家庭都更能負擔。他指，軟餐能令長者更有食慾，「若老人家沒胃口，不願進食而要插喉餵食，老人家只會退化得更快。」

便利家庭照顧者 家中自製簡易特色糊餐

鍾倩盈介紹，若家庭照顧者想為老人家製作特色糊餐，亦可發揮創意，如將叉燒、蒜蓉芥蘭等分別攪碎，加入塑形粉，放入錫紙製成的模，便可造成形狀、味道都更像真的糊餐。至於吞嚥問題不大，但牙力不佳或戴假牙的長者，亦可使用食物軟化粉，將食物軟化約一半程度，方便咀嚼。

吞嚥困難人士喝水時容易「濁親」，可在飲品中加入食用增稠劑，減低風險又可讓患者攝取足夠水份。鍾倩盈亦表示，團隊研發的增稠劑，售價可比進口產品低三至五成，並且主要面向院舍及醫院。

團隊預期，產品月內可於軟餐平台Mealingful購得，並預計下月於網購平台HKTVMall上架。研發約一年，產品便可上市，鍾倩盈坦言：「（軟餐研發）唔可以話好難，但有冇人肯做？」她續指，長者市場雖然大，但殘酷的是消費者不太願意花錢到老人家身上，長者用品利潤較低，大家寧願做BB產品。

預算案年撥7,500萬資助院舍提供軟餐 增團隊信心

今年財政預算案提出，政府每年增撥7,500萬元資助安老院舍提供軟餐。鍾倩盈表示消息令團隊信心大增。但如何令消費者更願意花錢到長者身上？她坦承這要視乎大家是否關心長者，「老人家沒胃口就容易營養不良，便會看到老人家一路瘦下去。」但她有信心未來軟餐市場將進一步發展，因現時年輕一代老了以後也會想吃好點。

吞嚥易入選為第四屆「初創飛昇計劃」的初創企業。「初創飛昇計劃」由香港工業總會轄下的香港初創企業協會舉辦，協助初創企業加速發展；今屆以食品科技為主題，獲選的11間初創的技術包括可持續耕作、研發細胞培植肉、可取代膠袋的水溶袋等。香港初創企業協會主席趙子翹表示，工總有逾千家企業會員，涵蓋32個工業分組，會員企業在過程中，助初創連繫人脈、接觸潛在客戶和投資者，並提供工業技術技援及經驗分享等。