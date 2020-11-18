輪椅劍擊運動員余翠怡上訪談節目　自身經歷勉勵年輕人失敗中學習

香港輪椅劍擊運動員余翠怡作客香港恒生大學傳播學院訪談節目《恒傳感言》，分享與年輕一輩相處的心得，大談多年運動員生涯的苦與樂，以自身經歷勉勵年輕人不要害怕面對挫折，應從失敗中學習，不斷進步，寄語年輕人「先處理情緒，再處理事情」，找出不足改善自己。

香港輪椅劍擊運動員余翠怡（中）在恒大傳播學院訪談節目《恒傳感言》中以自身經歷勉勵年輕人不要害怕面對挫折。（恒大提供圖片）

余翠怡在節目指出，自己不時與年輕運動員交流，從中體會到「溝通」的重要，「上一輩很多時只從自己的角度批評年輕人的表現，他們往往較難接受，我們應學會欣賞和鼓勵他們。」另一方面，她鼓勵年輕人多表達個人想法，互相交流，拉近兩代之間的距離。

「先處理情緒，再處理事情」

余翠怡曾多次代表香港出席殘疾人奧運會，屢獲佳績，但跌倒的次數更是多不勝數，「在我的運動員生涯中，經歷過很多次失敗，例如在訓練時會遇上樽頸位；比賽時遇到難以擊敗的對手等，就如我們面對人生的困難一樣，我常記着一句說話：『先處理情緒，再處理事情』，必須明白情緒是需要宣洩的，當我們宣洩過後，便應冷靜下來認清自身的不足，找出問題，從而改善自己。」她鼓勵年輕人應以正面樂觀的心態面對自己的問題，嘗試從多角度思考，幫助自己找出解決方法。

余翠怡又分享人生最自豪的時刻，當年她在倫敦殘奧會獲獎後，母親拿着她的獲獎花束乘地鐵先行離開，當車廂內的乘客得知她的女兒於比賽獲獎後，都報以熱烈掌聲和祝賀，及後母親向她憶述時，也使她十分感動。「我11歲患骨癌時，母親非常擔憂，她當時只希望我能安然無恙，不曾料到我有機會為港爭光，這對她來說是一件十分光榮的事。」她說，人生必然會遇到挫折，寄語年輕人不要害怕面對失敗，應從中學習，向目標進發。

《恒傳感言》節目由恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹，與及傳播學院教授（實務）趙應春聯合主持，於恒大各社交媒體平台及恒大網頁播放。「《恒傳感言》第四集：香港輪椅劍擊運動員余翠怡（https://youtu.be/p4AnWfm7u20）」