退休女警涉非禮青年　事主欲拍照遭被告咀對咀　錫中即後退抹咀

曾任警察的六旬婦，在公園與政見不同人士起爭執，青年見狀上前欲拍攝時，疑遭婦人親吻其咀，並發生碰撞，婦人否認非禮罪及普通襲擊等3罪，案件今（19日）於西九龍法院開審。男事主稱，女被告曾問他為何拍攝，隨即傾前咀對咀咁錫他一下，他即退後並抹咀，之後婦人再說：「信唔信我再錫多你一下？」事主指被告其後拍打其手機，致手機撞到他的臉上。庭上播放現場片段，事件發生時，有人大叫：「好X核突啊！」

被告稱不認非禮但認普通襲擊

被告吳葉淑芬（68歲）報稱退休人士，由當值律師服務計劃委派的人代表。她被控一項非禮罪及兩項普通襲擊罪，指她去年9月5日在長沙灣海麗邨某公園非禮男子X，並兩度襲擊對方。被告就非禮罪答辯時道：「我唔認非禮，我認普通襲擊。」惟她及後否認所有普通襲擊罪。

辯方透露，被告葉淑芬曾任職警察。(林樂兒攝)

事主見人吵架上前圍觀

年約二十多歲的男事主X供稱，當晚近十時半見樓下有人吵架，遂上前圍觀。X指：「有班人圍住個女人，話報警，叫佢唔好走，等警察嚟。」他形容現場有數十人，他並不認識在場人士。

被告曾問信唔信再錫一下

X稱他舉手機拍攝期間，身穿花裙的被告與人口角，並行至其面前問為何要拍攝她。X反問為何不能拍攝後，被告就傾前「咀對咀咁錫咗下」，X形容是「輕觸咗一下」，並說：「跟住我即時退後同埋抹嘴」。X見被告似想再行前，便推開她。過了一會，X再拍攝期間，被告再問：「信唔信我再錫多你一下？」

X再次拍攝時，被告又貼近質問，兩度出手拍打其手機。事主的臉被手機撞到，感到痛楚。

事主稱警曾勸和解

X續道，警察到場帶雙方到警署落口供，警方稱除了會拘捕被告外，亦會以普通襲擊罪拘捕他，因他曾推開被告。隨後，有警察問他是否願意和解。X稱：「佢打咗我兩下，同非禮我一下，我推開佢係好正常嘅反應。」故不願和解。羈押數小時後，他獲准以100元保釋。

現場有人叫好核突

庭上播放涉案錄影，可見一名紅衣女人被指打人，有人稱已報警。擾攘期間，站在紅衣女人身旁的被告上前質問拍攝的X，然後俯前吻對方。有在場者謂：「好X核突啊！」被告親吻X後，嘴角似有上揚，後來又說：「我再錫添呀。」

辯方透露被告曾任警察

辯方盤問X時指，被告曾在警隊任職，其丈夫亦是警察，質疑X拍攝目的是用作「起底」。X否認，表示不知被告夫婦曾任警察，重申當時聽聞有人打人才會拍片，以備用作證據。X不同意被告是意外傾前而碰到他嘴唇。

X被吻後露笑容

X稱，被吻後退後，是因為害怕被告再犯，且對方之後聲稱會再親吻。辯方就稱錄影顯示他不但不驚慌，更展露笑容。X解釋笑是因覺得對方的動作有點滑稽。

聆訊下午續。

案件編號：WKCC4664/2019