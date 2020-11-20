陳肇始：今有逾30宗初確　疫情急速惡化　三群組須做強制檢測

本港新冠肺炎疫情反彈，政府今日（20日）召開記者會公布最新疫情及防控措施。食物及衞生局局長陳肇始形容本港疫情急速惡化，今日將公布26宗新增個案，當中21宗為本地個案，分別來自跳舞、的士司機、Staycation及家庭群組，確診者住在不同地區、不同地方，同日接獲30宗初步確診。她強調，全港市民要嚴陣以待，否則會一發不可收拾，正研究收緊社交距離措施，並將要求有病徵人士、的士司機及老人院舍職工進行強制檢測。考慮本港持續有小學爆發上呼吸道感染，全港初小學生將在下周一（23日）起停課14天。

衞生署署長陳漢儀醫生、食物及衞生局局長陳肇始及教育局副局長蔡若蓮召開記者會。（羅君豪攝）

有病徵人士、的士司機及老人院舍職工率先強制檢測陳肇始形容，本港疫情有反彈趨勢，本地個案增加，須進一步加強檢測及鼓勵市民檢測，當中有病徵人士、的士司機及老人院舍職工的群組均須盡快強制檢測。她又說，了解基層市民若驗出確診或會影響生計，故勞福局正考慮提供一次性津貼予市民，詳情由勞福局公布。初小停課下周一起14天 若惡化不排除全港全面停課

本港多間學校爆發上呼吸道感染，當中近六成個案涉及小學生（其中約七成為初小生），餘下三成多涉及幼稚園生，陳肇始形容，在強制戴口罩及學校採取防感染控制下仍有爆發，情況令人憂慮，「由於新冠肺炎與上呼吸道感染的傳播途徑相似，學校爆發對社會風險高」，當局一度考慮全港學校停課，惟考慮風險及感染可能性，認為現階段初小風險較高，故率先停課，惟她直言，若情況惡化，不排除會全面停課，今日稍後會以新聞稿向學校公布停課安排。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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研究收緊Staycation及跳舞等社交距離措施 並加強執法

另外，她指出社區已增加源頭不明個案及群組，且數字不斷上升及在不同區出現，形容傳播情況令人憂慮，故將改緊社交距離措施，包括減少近日群組酒店渡假及跳舞群組的聚集。她透露，不排除會再次關閉部份表列處所，而政府昨日已與酒店業界開會，商討規管細節，並會盡快敲定細節。



陳肇始重申，不帶口罩的感染風險相當高，雖未有細節，但正積極檢視整體情況，研究收緊社交距論措施，並盡快作出決定及公布，同時加強現有規定的執法，以達阻嚇作用。