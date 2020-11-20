上呼吸道感染｜8小學170人中招　滬江維多利亞、嘉諾撒學校須停課

校園爆發上呼吸道感染情况未了，衞生防護中心今日（20日）再公布正調查八間小學的爆發個案，涉及170學童及職員，包括筲箕灣官立小學、香港嘉諾撒學校等，全部人情況穩定。

截至今日下午5時，共有185間學校有爆發個案，當中5間是幼稚園或幼兒中心，164間是小學，6間中學，10個是其他地點。

校園內繼續爆上呼吸道感染個案，由本周日（15日）截至今日5點，共有185間學校及院舍有爆發個案，較昨日（19日）增加21間，累計感染人數升至1,194人。衞生防護中心則正調查八宗上呼吸道感染爆發個案，涉及八間小學共170名學童，全部人的情況穩定，無需入院。

八間小學分別兩間位於東區，兩間位於南區，其餘的則是油尖旺區、觀塘區、元朗區，以及中西區。當中以元朗區的南元朗官立小學的情況最嚴重，年齡介乎6至11歲的11男15女，自本月10日起出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中6人已經求醫。

其次是南區滬江維多利亞學校，年齡介乎6至9歲共10男15女，自本月6日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中16人已經求醫。

其餘的分別為東區筲箕灣官立小學，年齡介乎6至11歲共15男6女，本月11日起出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，當中8人已經求醫。

本月15日起至今日（20日）累計185間學校及院舍爆疫。

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