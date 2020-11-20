東華東院遺漏14支血液及尿液樣本　六名受影響病人需再抽血

東華東院今晚（20日）公布，6名病人的14支血液樣本及尿液樣本，被遺漏於收集箱內，未能於原定時間，即昨日（19日）送往東區醫院化驗室。有關血液樣本已不適合用作化驗用途，院方已即時通知各受影響病人，解釋情況並致歉。其中2名住院病人已於今日再完成抽取樣本，而4名門診病人已被安排於下星期內抽取樣本。

東華東院今晚（20日）公布，職員在今日早上發現一批原定於昨日（19日）下午送往東區醫院化驗室進行測試的樣本遺漏於收集箱內，未有按時運送到化驗室，涉及6名病人的14支血液樣本及尿液樣本。有關樣本原應於抽取當日送往化驗。

院方：不會對病人治理構成任何影響

由於有關血液樣本已不適合用作化驗用途，院方知悉事件後已即時通知各受影響病人，解釋情況並致歉。其中2名住院病人已於今日再完成抽取樣本，而4名門診病人已被安排於下星期內抽取樣本。事件中涉及之血液樣本是用作恆常監察。有關尿液樣本仍然適用作化驗用途。

東華東院表示，經初步評估，有關化驗延後數天至約一星期進行並不會對病人治理構成任何影響。院方已透過早期事故通報系統，將事件呈報醫院管理局總辦事處。院方就今次事件對相關病人所引起的不便深感抱歉，並會與他們繼續保持聯繫以提供適切協助。院方亦會審視現有程序，作根源分析及作出適當跟進改善措施。