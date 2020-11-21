油麻地奪命火｜消防處處長：初步認同門口起火　致死傷者無法逃生

油麻地廣東道唐樓日前發生7死11傷的奪命火，昨晚更再增添一名18歲女死者，累計8人死亡。消防處處長梁偉雄今日（21日）在商台節目指，處方已成立調查小組，以調查火警起因及造成大量傷亡的原因，按火場的損毀痕跡，有機會有蠟燭點著物品，推斷應該是門口位置起火，使死傷者未能使用單位的門口逃生。 他又指，消防處及屋宇署會展開特別巡查行動，目標在本年底前完成巡查60年樓齡或以上的住用或商住樓宇，已準備好下周一（23日）展開巡查行動。

消防處處長梁偉雄。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁偉雄說，當晚在晚上8時39分收到火警報告，消防車在3分鐘到場，10分鐘內已控制火勢。消防處已成立調查小組，以調查火警起因及造成大量傷亡的原因，並會向目擊證人取口供，包括傷者。

初步認為在門口起火

早前有說法指，當晚餐廳的門口起火，相信是慶祝排燈節的蠟燭引發火災。梁偉雄說，按火場的損毀痕跡，推斷有關說法接近，有機會有蠟燭點著物品，認同應該是門口位置起火，有理由相信死傷者未能使用單位的門口逃生，暫時未找到有事件可疑。

他又指，極有可能在門口位置起火，亦相信與造成大量傷亡有「直接關係」。他指，當時現場至少有20人，除了單位內11名被困人士外，另有5人爬出棚架，及4人在廁所窗跳入後巷，「絕對證實咗當時門口用唔到。」

現代家居物料多化學物料 或致毒煙

被問及今次為何導致嚴重傷亡，梁偉雄表示，現代家居物料有很多化學物料，一旦起火及「燒大咗」後，火勢蔓延速度便很快，會產生大量濃煙及毒氣，而且火場溫度高，吸到後或會灼燒氣道，加上有毒氣，「可能吸幾啖就已經失去知覺，無辦法逃生。」

他又指，一旦發生意外，濃煙會向上升，地面反而可能會有新鮮空氣，故應在地上盡量爬行，避免被濃煙刺激到。

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下周一起展開巡查行動

事件發生後，消防處及屋宇署稱會展開特別巡查行動，目標在本年底前完成巡查60年樓齡或以上的住用或商住樓宇，涉約2500幢。他表示，已準備好下周一展開巡查行動，消防處會派出50隊人巡查，認為可以應付到工作。

梁偉雄說，他們會檢視大廈有否嚴重的消防隱患，例如逃生通道有否阻塞、有否擺放危險品、現有消防設備有否損毀等。他又指，他們或會即時檢控；若情況不太嚴重，便會發出消除火警危險通知書，要求在限期前處理。