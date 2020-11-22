張建宗表示不排除推更嚴厲防疫措施　令粵澳及內地對香港放心

新冠肺炎疫情反覆，近日急速以雙位數回升，政務司司長張建宗今(22日)於網誌談及疫情時形容疫情形勢急轉，來勢洶洶，他指本港正處於防疫的危急時刻，特區政府正嚴陣以待，密切留意疫情發展，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心，務能盡早逐步有序地恢復三地通關，重啟本港經濟。 他又指，第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然會偏高。

張建宗於網誌表示，為減低病毒傳播的風險，特區政府前日（11月20日）公布一系列最新的收緊措施，包括全港小學一至三年級暫停面授課堂及校內活動14天（即11月23日至12月6日）和安排有病徵人士、安老院舍的職工、的士司機三個群組接受強制檢測。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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不排除推更嚴厲防疫措施 務求能有序恢復三地通關

他指，香港正處於防疫的危急時刻，市民千萬不能掉以輕心，特區政府正嚴陣以待，密切留意疫情發展，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心，務能盡早逐步有序地恢復三地通關，重啟本港經濟。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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料第四季經濟仍存不確定性 失業率仍偏高

另外，他又指第三季經濟有一些改善，然而，第四季經濟很大程度上取決於本地疫情發展，現時第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然會偏高。

在經濟低迷和失業率高企下，求職難度大大增加。因此，自我增值及技術提升對於保持自己的競爭力非常重要。政府一直在這方面提供和加強支援，透過培訓和持續教育，提升本地勞動人口的就業能力及競爭力。

張建宗上周四（11月19日）到基督教勵行會總部了解僱員再培訓局推行「特別・愛增值」計劃的最新情況，並與學員交談，鼓勵他們努力裝備自己。(政務司司長網誌圖片)

他指，政府委託再培訓局分別於去年10月及今年7月推出第一期及第二期特別計劃，支援受經濟下行影響的失業或就業不足人士提升技能，為他們提供為期2至3個月的免費培訓課程，並可在受訓期間申領特別津貼。再培訓局早前把學員的每月津貼上限由4,000元增加至5,800元（增幅達45%），以及引入「企業包班」的新安排，特別支援企業及商會以「包班」模式安排開工不足或放取無薪假期的僱員集體修讀計劃課程。計劃自去年10月推出以來，累計入讀人次已超過23 000，反應相當正面。