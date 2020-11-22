新冠肺炎｜梁卓偉指確診幾何級數增長　檢測中心應擴展至每區一間

第四波新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，港九新界均現源頭不明個案。港大醫學院院長梁卓偉今日（22日）接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，過去數天本地確診個案幾何級數增長，病毒即時繁殖率達1.84，反映第四波疫情正式開始，建議政府在18區分別至少設立一間檢測中心，以及在地鐵站派發及收集樣本瓶，令檢測方便得如便利店，相信有助避免重返第二或三波大規模社交距離措施。

港大醫學院院長梁卓偉。（資料圖片 / 余俊亮攝）

梁卓偉在節目表示，現時病毒有很大潛力造成超級傳播，有10%至20%患者可大規模傳播病毒，造成二、三代感染。

津貼應設發放準則

政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，梁卓偉認同應體裇「手停口停」市民，例如的士司機，但如向有穩定月薪的市民發放，則歪曲了津貼的原意，認為發放津貼應設有準則。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

檢測應利民便民 促４間檢測中心擴展至18區 至少每區一間

至於如何抗疫，梁卓偉認為即使已衝破實驗室檢測量的樽頸位，但未能做到利民便民、願檢盡檢，即使有四間檢測中心，「可否由四間擴展至18區，至少每區一間，派樽及收樽設施方便到好似便利店，總有一間在周圍，或是每個地鐵站有樣本瓶派發或收集地方」，相信有助避免重返第二或三波大規模社交距離措施，若未能及時推出精準措施，市民或要重返在家工作、將不同場所關閉。

被問及強制全民檢測的可行性，梁卓偉表示，上一次政府推出全民自願檢測有超過170萬人參與，但當時市民的檢測意欲或不及現在，重推也需要大量人力物力及時間準備，認為無論做或不做，也應先做好利民措施，「容易到好似買一樽汽水」。

放鬆態度抗疫 將擴散更快

他又指，大規模聚集，尤其是室內聚集，若無法做足個人防護措施或室內空氣不太流通，這些活動可免則免。他解釋，今日確診個案或在7至10日前受感染，就算今日開始重視，需在一至兩星期後才見到效果，「宜家數據幾何級上升，如果未來數星期仍放鬆態度，可能令疫情擴散得更快」。

政府早前在機場測試以漱口樣本或深喉唾液樣本進行新的核酸檢測技術，檢測結果出現差異。梁卓偉說，受政府委託進行獨立數據分析，估計下周才移交數據庫，會盡快進行獨立科學分析，再把結果提交政府。