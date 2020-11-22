百樂會跳舞十多年市民撲幾間中心因額滿仍無法檢測：我哋有幾百人

政府刊憲要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士需於本周二前接受檢測。 社區檢測中心投入服務的第二個星期，今日(22日)梁顯利油麻地社區中心再演混亂情況。有自稱於尖沙咀加拿分道「百樂會懷舊歌舞」跳舞十多年的市民指，由今早起頻撲多間不同檢測中心，但因為額滿仍然未能夠成功做檢測，認為當局要求強制檢測，但相關安排混亂，「唔該佢（林鄭特首），知唔知我哋有幾多百人？」

記者今早11時到位於油麻地的梁顯利油麻地社區中心，中心職員將需要強制進行檢疫的「跳舞群組」人士及已預約的普通市民分開兩條隊輪候，當中相開群組輪候做檢測的人龍高峰時多達數十人。職員表示，二百多個安排予相關群組、到晚上八時的籌號已經全部派完。

跳舞群因滿額無法做檢測 夏小姐：安排好差

在尖沙咀加拿分道「百樂會懷舊歌舞」跳舞十多年的夏小姐認為，當局要求曾到訪過相關場所的人士強制檢測，但其安排混亂，「唔該佢（林鄭特首）知唔知我哋有幾多百人？」。她透露，今早曾到位於鰂魚涌的檢測中心希望可以做測試，但中心職員指所有前來做測試的人已經網上預約，不能即場排隊。在朋友消息下得知相關群組可以到油麻地的梁顯利油麻地社區中心取籌，故乘的士前來，惟中心職員又指今日名額已滿。

夏小姐認為，當局安排混亂，給予他們完成檢測的時間不夠充裕。（曾凱欣攝）

強制檢測合理 惟檢測時間不充裕



她直言，「（政府）24號要我哋交（檢測結果），如果唔係要罰錢、要坐監，我哋係玩嘅人士嚟㗎咋喎，你（政府）咁樣逼我哋係咩嘢意思？」她又指自己並非不願意出錢做檢測，而是當局未有清楚指引讓她得知應該到何處完成檢測，「叫林鄭月娥give the answer！」她又指，職員建議她可到沙田顯徑的檢測中心嘗試取籌，但「我哋都唔識，連個名都未聽過，如果又滿咗呢？」，她直言當局安排「好差」。



被問到強制檢測是否合理，她認為要求合理，但給予他們完成檢測的時間不夠充裕。雖然上周四曾經到過歌舞廳，但她指全部跳舞人士都有配戴口罩，不擔心會受感染。

張先生指讀中二的兒子因日前身體出現不適，故為求安心便為兒子和自己預約做檢測。（曾凱欣攝）

兒子現病徵 做檢測「求安心」

除了「跳舞群組」人士，亦有不少預約做檢測的普通市民在外排隊輪候，張先生指讀中二的兒子因日前身體出現不適，有流鼻水和發燒的症狀，私家醫生建議食藥後若仍有不適便需進行檢測，故為求安心便為兒子和自己預約做檢測。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 9 + 9 + 9

至於元朗社區檢測中心，亦有不少市民到場檢測。有不願具名的女士偕夫到，她表示逢周三都會到北角聯合出版大廈上課，因應大廈跳舞場所有確診個案，於是前來檢測。先登記身份證和電話號碼，由穿上全套保護衣物的檢測人員取樣，「過程都好快。」

政府為確診者提供5千元津貼 市民：大吉利是



韓小姐本月19日曾訪需強制檢測的跳舞場所，於是與另外3名朋友一起到中心檢測。對於政府向本地感染確診的市民提供5,000元一次性津貼，她直呼「大吉利是，情願唔要5000蚊！幾十歲要錢嚟做乜啫，帶唔走，最緊要安全，自己心安。」為了兒孫安全，過去數星期堅持不與他們接觸。

檢測中心職員指難以預計測試高鋒，「可能有些公司擔心，咁我哋咪突然之間多了一組人（需要檢測）」，但普遍周六日人流較多，暫時屬於跳舞群組的檢測市民不算多。