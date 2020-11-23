新冠肺炎│政府即日起荃灣、西貢及大埔設流動採樣亭及派發樣本瓶

政府指本地疫情急速惡化，確診個案分佈全港各區，部分確診人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈；鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診2019冠狀病毒病，政府宣布即日起(23日)安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受2019冠狀病毒檢測。 須接受強制檢測的人士於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。

流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務，由檢測承辦商華大基因及香港分子病理檢驗中心有限公司提供，在荃灣、西貢及大埔區合共7個地點設立流動採樣亭及樣本瓶派發點。市民可於11月23日起，前往流動採樣亭即場登記及進行採樣，或樣本瓶派發點領取及交回深喉唾液樣本，接受免費2019冠狀病毒檢測。

↓↓↓位於荃灣、西貢及大埔區的流動採樣亭及樣本瓶派發點↓↓↓

檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務；或於樣本瓶派發點向市民派發樣本瓶收集深喉唾液樣本並會在同一地點收回樣本，進行檢測，費用全免。

政府指，須接受強制檢測的人士若於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。(資料圖片)

須接受強制檢測人士到場 亦會被視作等同於社區檢測中心檢測

須接受強制檢測的人士於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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