檢測中心截龍直接派樣本瓶　曾到美孚君好市民：當晚活動爆晒棚

本港疫情急轉直下，政府要求於11月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於24日（周二）或之前接受新冠病毒核酸檢測。 位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心今日（23日）人頭湧湧，逾百名與跳舞群組有關的市民排隊檢測，中心約上午10時因應人多聚集，直接向排隊人士派發深喉唾液樣本瓶，但不少市民堅持繼續排隊要求即場檢測。 有市民指曾到過爆疫的新光宴會廳，當時見到有人無戴口罩跳舞；亦有到過美孚君好宴會廳的市民指，當晚活動「爆晒棚」，擔心中招特意前來檢測。

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梁顯利油麻地社區中心今日有逾百名與跳舞群組有關人士排隊檢測，中心職員約上午10時許截龍，並向排隊人士派發深喉唾液樣本瓶，不過市民大多拒絕領取，堅持繼續排隊，人龍未有減退。

市民：政府不封關令病毒輸入

黃女士本月4日曾到新光宴會廳跳舞，她更指自己認識的跳舞老師及同學都有受感染，她稱當日跳舞自己有佩戴口罩，亦沒有與他人太親近接觸，「但有啲人無戴口罩，覺得唔好睇。」黃女士又指，政府一直未有封關，令病毒輸入本港，「唔止無得跳舞，連又無學返，又無工返。」她促請政府回應市民聲音。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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另一位前來檢測的市民王女士就指，上周四（19日）曾到美孚君好宴會廳跳舞，她指當日活動「爆晒棚、好多人！」自己就與同學4人一組跳舞，她強調當時有戴口罩，但得悉有群組爆發感到擔憂，故前來檢測求安心。對於政府擬向確診人士派5000元津貼，她大呼「嘩！我唔要錢！都唔要確診，好驚呀！」

另一市民林女士上周四曾到舞廳跳舞，她稱當晚同場跳舞的人群中，有一名老師確診，當日之後已不敢見兒孫及曾孫，坦言「唉，無得擔心，做好自己啦」。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼