跳舞群組今再確診50人　超酒吧樂隊群組　成爆疫至今最大超級群組

本港新型肺炎疫情急速惡化，疑已進入第四波疫情。跳舞群組確診人數持續增加，累計增至130人。政府日前刊憲，指本月1日以後曾赴14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。 今日（23日）衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上宣布，跳舞群組再多50人確診，累計達130人，已超過第二波、涉及103名患者的酒吧及樂隊群組，成為疫情爆發至今牽涉人數最多的確診群組。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（22日）指，跳舞群組已累計錄得80宗個案，加上患者各有不同活動，形容形勢「難控制」。

跳舞群組共130人確診 超過涉103人的酒吧及樂隊群組

根據衞生防護中心資料，本港至目前為止，共計有31個涉及10個個案或以上的傳播群組。當中涉逾50人的包括有酒吧及樂隊群組（涉103人）、跳舞場所群組（涉130人）、葵青貨櫃碼頭群組（涉77人）及Star Global直銷群組（涉61人）。

第二大的酒吧及樂隊群組，於第二波疫情期間，由3月中開始爆發，並持續至4月，首名確診者是50歲一名女患者（個案182），在國際學校擔任文職工作，潛伏期內常到中環蘭桂坊。

跳舞導師曾赴多間舞室 情況與酒吧樂手類似

其後，中環蘭桂坊Insomnia、灣仔的Dusk Till Dawn、尖沙嘴All Night Long等酒吧相計有樂手、職員及顧客確診。當局追查下，發現樂隊成員會到多間酒吧演出，疑因此引發進一步傳播。與酒吧及樂隊群組類似，跳舞群組亦涉及多個地點，早前當局表示有跳舞導師曾到多間舞室。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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酒吧及樂隊群組自4月起便作為本港最大的傳播群組，然而因跳舞群組進一步擴大，現已超過酒吧及樂隊群組，成為新一代最大傳播群組。

娛樂場所共五個群組 涉逾200人

翻查資料，本港娛樂場所曾出現多個群組，除上述群組外，還有慈雲山中心薀莎群組、China Secret/豪麗大廈群組及觀塘火鍋晚餐聚會群組，五個與娛樂場所有關的群組共計有287人確診（截至23日）。

▼各類場所群組情況▼

另外，食肆出現群組傳播亦較常見，與食肆相關的群組有七個，涉及食肆包括彬記/ 新發/ 建榮、屯門中央廣場富臨酒家、雅蘭中心稻香、慈雲山中心翠河、慈雲山中心百匯軒、新都會廣場潮庭、旺角維景酒店海港酒家，共計237人確診。