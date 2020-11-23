01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診　繼謝玲玲中招再錄新個案

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，跳舞群組確診者數天內增至逾130人，上流社會再有人染疫。遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌，接受《香港01》記者查詢時，確認夫人邱吳惠平確診，是繼林建岳前妻謝玲玲及建生國際集團主席吳汪靜宜確認染疫後，第三位上流社會著名人物確診。

《香港01》記者已向遠東發展有限公司作出查詢，正待回覆。至於有指尚有一位老牌地產家族成員確診，《香港01》正向有關公司查詢。

林建岳前妻謝玲玲第二次檢測確診

「跳舞群組」涉及人數繼續擴大，除群組最先確診的女富商、建生國際集團主席吳汪靜宜，熱愛跳舞的林建岳前妻謝玲玲今日亦發表確診聲明。

她稱在上周三（18日）得知有參與跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，她即進行第一次檢疫測試，當時結果為陰性；到上周六（21日），因疫情漸趨嚴重，再進行第二次病毒測試，於昨日（22日）得知確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療，但沒有任何病徵。她強調並沒有參與Starlight Dance Club跳舞群組，進行檢測全屬為家人及大眾健康着想，「再一次感謝各位傳媒朋友關心，若有進一步消息我必定會跟大家報平安！」

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邱吳惠平家人：不方便回答

據了解，有兩名與謝玲玲稔熟的女士也染疫，其一是邱達昌太太、女童軍總會副會長之一的邱吳惠平。邱達昌接受《香港01》記者查詢時，被問及太太是否確診時，他答稱「係」，惟拒再披露詳情；另一家族成員接受查詢時，則稱不方便回答，未有否認。

衞生署衞生防護中心今公布，本港新增73宗確診個案，50宗與跳舞群組有關或屬其緊密接觸者，跳舞群組個案已累計132宗。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼