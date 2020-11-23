新冠肺炎｜檢疫政策漏洞百出　措施未有收緊　病毒經海外輸入社區

本港新冠肺炎疫情持續接近一年，經歷四波疫情，港府檢疫政策一直遭受詬病，回顧第一波疫情來臨，政府雷厲風行將潛在個案送往駿洋邨隔離，抗疫工作略有成效。 然而，隨着國際疫情嚴峻，大批港人回流避疫，政府逐步放寛檢疫，容許家居或酒店隔離、豁免海員及機組人員政策、未有監管檢疫酒店等，令疫情一爆再爆。 有專家指出，港府檢疫政策不到位，不少漏洞未有收緊，是長久以來的問題，令病毒經入境人士傳播社區，強調政府應付第四波疫情要立定決心，設立指定酒店刻不容緩。

回顧港府一年來針對抵港人士的檢疫安排，每每存有漏洞，令疫情爆發。（資料圖片）

初期限制必須駿洋邨檢疫

本港今年初爆發第一波疫情，港府徵用火炭駿洋邨作為檢疫中心，安排外地來港及回港包機等人士入住14天隔離。隨着駿洋邨日漸飽和，港府其後放寛檢疫措施，容許部份來港人士進行家居檢疫或酒店隔離，惟檢疫手帶屢遭質疑存有漏洞，帶病毒的回港留學生於社區播毒，引發第二波疫情。

第一波疫情，港府徵用駿洋邨作檢疫中心。（資料圖片）

踏入7月，本港疫情反彈爆發第三波，港府的豁免檢疫政策被揭為「元兇」，海員及機組人員到港後毋須接受檢疫，他們在社區來去自如，即發疫情。直至近日，確診人數暴升，有專家發現，病毒株來自尼泊爾，估計與檢疫酒店缺乏監管有關，以至第四波來勢洶洶。

第二波疫情，政府收寛容許來港人士帶追蹤手帶家居隔離，被質疑存有漏洞。（資料圖片/梁鵬威攝）

呼吸系統科醫生梁子超接受《香港01》訪問時指出，港府過去的檢疫政策因循，檢疫安排鬆散是長久以來的問題，外地來港人士乘搭公共交通工具到酒店，有可能令病毒滲入社區。

梁續指，疫情初期本港檢疫設施不足，政府專注擴充隔離營，但未有租用指定檢疫酒店，入境人士分佈多區酒店檢疫，即使佩戴手帶接受監察，仍無法避免疫情擴散，形容是浪費人力物力，「方向錯晒」，應集中資源落實指定酒店，用專車運送入境人士往檢疫，政府亦應透過經濟津貼，提供誘因令酒店業界投身抗疫。

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