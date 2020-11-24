新冠肺炎｜再增80宗確診跳舞群組累計187人　 蘇浙公學學生初確診

本港疫情急速反彈，衞生防護中心今(24日)公布，截至今日凌晨新增80宗確診個案，是繼8月7日89宗後創單日新高。今日個案當中，54宗與跳舞群組有關，該群組累計確診共187宗，成為疫情至今以來最大規模群組，有確診者於灣仔食肆工作，亦涉及青少年中心托管導師；另亦錄得10宗源頭不明個案，其中一人於沙田海港燒鵝海鮮酒家任職樓面，另北角蘇浙公學亦有15歲學生初步確診。此外，今日新增超過50宗初步確診個案，料明天公布詳情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的80宗個案當中，共有39名男子及41名女子，其中32宗於4間社區檢測中心發現，另有11宗輸入個案。跳舞群組方面，除涉及21間跳舞場所外，亦牽連其他地點，包括上水的北區大會堂、沙田大會堂，以及大圍隆亨社區中心，活動包括唱歌及跳舞。



她又提到，第5715個案於灣仔星月居工作，會建議該食肆停業及進行大清洗；第5730個案則是仁安醫院的員工，她懷疑是共用休息室所致。第5774個案則是香港路德會社會服務處路德會新翠少年中心托管導師，期間有佩戴口罩。



10宗源頭不明個案方面，確診者住所遍及沙田、大圍、將軍澳、北角、屯門及上水等，其中一人於沙田海港燒鵝海鮮酒家任職樓面，亦有於機場工作的外判員工。



她又提到，北角蘇浙公學一名15歲學生初步確診，建議校方停課14天及安排師生檢測。



路德會新翠少年中心於FB專頁交代情況，公告指有一名外聘導師於今天確診，單位由即日起關閉，以進行清潔消毒至下月6日（星期日）。單位關閉期間所有活動及電話熱線服務將會暫停。

星月居主打粵式私房菜，食客需要提前預約。(星月居官網圖片)

《香港01》記者致電灣仔星月居查詢，熱線轉駁至電話留言，該電話留言稱「公司有少少突發事件，將會暫停營業至12月5日。」

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▼21間舞室與跳舞群組有關▼