駿洋邨第一至三座預計12月入伙　準住戶會獲發6000元津貼

房委會表示，火炭駿洋邨第一至第三座預計於今年12月開始陸續入伙，政府將再次動用「防疫抗疫基金」，向已接受駿洋邨第一至第三座預配的合資格公屋申請者，每戶發放最後一次6000元特惠津貼金。

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房委會發言人表示，駿洋邨第四及第五座於今年8月底開始陸續入伙，並於9月底大致完成入伙程序。至於駿洋邨第一至第三座，已於10月中旬將其交還房委會。

房署已進行必要的修繕及驗收工作，以確保每個單位均達致房委會出租公屋的指定標準，並因應衞生原因為用作檢疫用途的單位更換部分室內設備。按現時進度，預計該三座會於今年12月中旬左右開始陸續入伙，首批會是第三座。

發言人又指，明白駿洋邨延後入伙，對有關準租戶造成不便及困擾，故已於今年4月及7月動用「防疫抗疫基金」，兩度向已接受駿洋邨預配的合資格公屋申請者每戶發放每次6000元特惠津貼金，其後再於今年10月第三度向接受了駿洋邨第一至第三座預配的合資格公屋申請者每戶發放6000元特惠津貼金。

當局指，考慮到駿洋邨第一至第三座延後至12月才陸續入伙，將會再次動用「防疫抗疫基金」向相關的合資格公屋申請者，每戶發放最後一次6000元特惠津貼金，預料會於今年12月初發放，合資格準租戶會分別收到通知。