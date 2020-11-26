施政報告｜生物樣本或可過關　科技園做二房東讓港企盡早落戶福田

特首林鄭月娥早前推遲發表施政報告，指要向中央爭惠港措施，其中包括中央政府同意港深政府合作，建設「深港科技創新合作區」，並預計當中八座樓宇於2024年落成啟用。 早前政府亦表示，在科技創新合作區落成之前，會先由香港科技園公司以「二房東」的方式，租用深圳福田創科園區的部份地方，再租予本地公司。政府消息人士今日（25日）透露，現時兩地政府商討配套及管理方面的細節，包括不少生物科技公司生物樣本的兩地運送等。

政府消息人士表示，「深港科技創新合作區」佔地約120萬平方米，約為香港科學園的三倍，將會有67幢大廈，預計當中八座樓宇將於2024年落作啟用，政府會於下月將香港園區的工程撥款提交立法會工務小組審批。

而在合作區啟用之前，會先由香港科技園公司，以「二房東」的方式，租用位於深圳福田的創科園區的部份地方，再租予本地公司，以香港管理方式營運，現有建築物或需有一定的翻新工程，預期約在一至兩年內會先啟用一至兩幢樓宇。

生物樣本過關或鬆綁 供落戶生物科企兩地運送樣本

生物醫藥是本港重點科研範疇之一，預料不少本地生物科企亦會有興趣到大灣區發展，惟內地現時法例禁止生物樣本及醫療數據出入口。政府消息人士指，兩地政府在商討深圳福田創科園區的管理及政策配套時，料會包括是否鬆綁，允落戶園區的生物科企在兩地運送生物樣本，以及知識產權保護等配套。

兩地政府在商討深圳福田創科園區的管理及政策配套時，料會包括是否允落戶園區的生物科企在兩地運送生物樣本。（資料圖片/盧翊銘攝）

香港科技園公司同時負責管理「深港科技創新合作區」香港園區，以及在深圳福田科創園區租用的部分地方。科技園公司主席查毅超表示，政府於施政報告內再次大力支持創新科技，幫助本地科技公司把握大灣區機遇，對此感到鼓舞；科技園公司會繼協助園區企業把握機會，發展包括大灣區之內地及海外巿場，建立合作夥伴及網絡。

科技園公司亦表示，生物醫藥科技是科技園公司的重點之一，園內有100多間生物科技公司。施政報告提出，將在香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍。科技園公司表示，相信措施有利帶動創投氛圍，同時加快生物科技公司的研發進程。

▼施政報告2020八大重點▼

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20億供大學聘海外STEM科研團隊 每隊平均2,000萬

至於創科人才方面，施政報告中建議，動用20億元推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，供本地教資會資助大學，聘用海外的STEM科研團隊。政府消息人士透露，計劃名額共100個，大學作為僱主會向審批委員會提名，資助將以團隊作單位發放。以此計算，每個團隊平均可獲2,000萬元資助。

事實上，創新科技署近年亦有推出InnoHK創新香港研發平台，邀請國際知名機構或商業單位來港設立研發實驗室。被問到兩者會否有重疊，消息人士指，「傑出創科學人計劃」面向較上游的科研團隊，而InnoHK則面向中項目已落地、較中游的科研團隊。