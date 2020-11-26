女嬰被獨留在家37小時後亡　父曾發短訊指妻要後悔一世　否認謀殺

三個月大女嬰疑被獨自留在元朗村屋家中37小時，被發現面部向下，遭枕頭和被子遮蓋，並已窒息去世。女嬰父親被控謀殺，案件今（26日）在高等法院開審。控方開案陳辭指，案發前女嬰的母親稱因覺照顧女兒感到壓力，決定到內地稍作休息。被告也同日離港，並曾向妻發短訊稱：「你可以之後出去玩，但你將要為你做嘅嘢後悔一世。」

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

被告與妻靠綜援維生

控方讀出開案陳詞，指被告和妻子盧殷童(22歲)居於元朗新田一村屋，盧於2018年5月21日誕下女嬰。被告在同年6月起失業，兩夫婦依靠綜援維生。

盧稱照顧女兒感壓力要休息

盧因照顧女兒感壓力，決定稍作休息，並於2018年8月21日凌晨近4時離家，稍後經羅湖離港，留下女嬰給被告照顧。惟被告亦於同日晚上近11時離開住所，並經羅湖離港，女嬰因此被獨留在家37小時。

看訊息以為被告意指離婚

盧於21日下午發現，被告曾發訊息查問她的位罝，又致電盧，但她未有回應。盧最終於8月22日凌晨回覆對方，指其情緒問題惡化，需要冷靜，稍後將會回家。被告卻在WhatsApp回覆說：「你可以之後出去玩，但你將要為你做既嘢後悔一世。」盧當時理解，被告意指離婚。

回家見女兒面部發紫

盧於8月23日早上近12時返到住所，發現女嬰已去世。女嬰當時扒在床上，被枕頭和被子遮蓋，面部向下並已發紫，盧大驚報警。法醫指女嬰因窒息致死，脫水和飢餓亦導致女嬰死亡。

被告否認離開時女兒面向下

被告同年10月7日返港時被捕，他在錄影會面中否認離開住所時女嬰是其死去時的姿勢，亦未有被枕頭和被子遮蓋女兒。他又指，相信盧將會於22日返家。控方稱不接納被告的說法。

案件編號：HCCC253/2019