施政報告｜20億助大學聘科研團隊　科企：憂吸走公司人才增成本

特首林鄭月娥日前發表施政報告，建議於港深兩地政府合作的「深港科技創新合作區」，在合作區啟用之前，香港科技園公司會先租用深圳福田科創園區部份地方，讓本港科企盡快落戶。惟本地支援方面，除了擲20億元供大學吸引海外創科團隊加入外，並無太多新措施。 本地科技企業團體「科培網絡」會長李治緯表示，科技園公司管理創科園區較有經驗，讓人較有信心，同時期望園區能為不熟悉內地情況的科企提供協助，簡化開公司等程序。至於創科人才方面，他認為政府在吸引上游人才到加入本地大學之餘，亦可引進中游專才，否則有可能會吸走公司的人才。

▼施政報告2020八大重點▼

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李治緯說，留意到深圳本身有大大小小的孵化器，各有專注的行業，但配套不一定足夠。而科技園公司較有創學園區管理經驗，能予人信心。他又指，不少想開拓大灣區市場的公司，會因兩地制度不同而卻步，如在內地開設公司時要從不同政府部門獲得文件、蓋章等，一開始會比較困難。他期望園區能協助不熟悉內地情況的科企，解決這類實質問題。

李治緯表示，科技園公司管理創科園區較有經驗，讓人較有信心，同時期望園區能為不熟悉內地情況的科企提供協助，簡化開公司等程序。（資料圖片/黃寶瑩攝）

有指今年施政報告的創科政策過於側重深圳，李治緯認為，創業者視乎自己的業務，普遍都願意開拓新市場。他以自己提供AI物件識別服務的公司為例，旗下業務包括為購物商場統計人流，本地市場最多僅有數百個商場，相比之下，內地會是更大的市場。

他認為，如想從內地市場獲得項目或融資，落戶內地能便利洽談過程，因遙距或視像會議上很難談成生意，又舉例疫情之前，本來與內地地產集團洽談項目，但因疫情沒法面談而難以推進。

20億助大學聘科研團隊 科企憂吸走公司的人才

施政報告中亦建議，動用20億元推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，供本地大學聘請海外科研團隊。李治緯認為，計劃長遠而言能吸引更多創科人才到香港，但他指業界專才同樣緊缺，建議政府再推出政策，助業界吸引所需的專才加入「再做大個餅」，否則或會「吸走公司的人才」，甚至會增加人工成本，導致創科公司要搬到其他地方尋覓人才。