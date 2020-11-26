西醫胡可滿涉跳舞群組染疫　發病後仍應診　菲力偉至少4學員中招

本港新冠肺炎疫情大反彈，今日（26日）新增81宗確診個案，當中75宗為本地感染。歌舞群組進一步擴大，增加59宗個案，累計311人。多名歌舞群組患者曾到尖沙咀和銅鑼灣的菲力偉健美中心，參與6至7人的小組瑜伽和伸展活動班，至少3人確診、1人初步陽性。 而兼職夜更醫生胡可滿亦同屬歌舞群組，他的診所位於黃大仙富山邨富信樓地下，即時關閉兩星期，由於他發病後仍有應診，衞生防護中心會追蹤曾求診的病人。

歌舞群組進一步擴大，再添59宗個案。除了跳舞場所，多名群組患者曾到位於尖沙咀美麗華廣場11樓，以及銅鑼灣利園2期4樓的菲力偉健美中心參與課堂，出席6至7人的小組瑜伽和伸展活動班，期間有戴口罩，未知傳播途徑是否更衣室等。

菲力偉員工要檢測

菲力偉集團表示，有3名會員確診及1名會員初步確診。確診患者曾於11月11至14日、16至21日及23日到訪尖沙咀會所參與運動課堂。其中一人同時於11月11日進行身體療程、11月18日進行面部和身體療程，及11月19日享用過餐飲服務。而初步確診會員於11月22日和23日曾到訪銅鑼灣會所上運動班。兩間會所將延長關閉14天，其尖沙咀會所大門已鎖上。

菲力偉兩間會所員工會再做病毒測試，結果呈陰性才可上班，而在尖沙咀和銅鑼灣會所導師均需隔離14天，病毒測試呈陰性方可於其他會所教班。

發病兩日仍應診

另外，一名77歲兼職夜更西醫胡可滿（個案#5918）亦屬於跳舞群組，他在本月23日發病，但於富信樓地下診所應診至25日，診所的護士和清潔工人均需檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因私隱問題，未能披露他曾跳舞的地點。

胡可滿位於富山邨的診所已關閉，並貼出告示指今天至12月10日休息。有街坊指，平時許多人到診所看醫生，診所內平均有5至6人等候。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼