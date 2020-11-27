新冠肺炎｜確診市民一筆過5000元恩恤現金津貼　今起接受申請

社會福利署宣布，由即日起接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民，申請一筆過5,000元的恩恤現金津貼。社署指，發放津貼目的是消除可能受感染人士對接受病毒檢測的疑慮，減少他們擔心因檢測而須入住公立醫院治療，引致的經濟困難。

11月23日，「回港易」計劃首日實施，今日有港人由深圳灣口岸回港。（鄭子峰攝）

恩恤現金津貼申請人必須符合以下資格，包括獲衞生署確認在11月22日當日或之後，在本地感染新冠肺炎的香港居民，以及為現時受僱，但不享有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎，面對經濟困難。

申請人無須接受特定經濟審查，但必須聲明他們符合上述資格，並就目前就業狀況提供基本資料。社署會評核相關申請，按需要向有關政府部門、醫院管理局及或申請人的僱主核查相關資料。

合資格申請人可由今日起，向其接受新冠肺炎治療的醫院醫務社工提出申請。申請人可自行提出申請，如有需要亦可委任一位家人、親屬或代理人，代為處理申請事宜。如申請人未能在治療期間完成申請，可在康復出院後，盡快遞交有關申請。申請人、其委任的家人、親屬或代理人如有查詢，可於辦公時間內聯絡相關醫院的醫務社會服務部。

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