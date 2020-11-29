超市領保就業派現金劵　價格關注組：防疫必須品價格反升　應檢討

政府早前要求兩間受惠於政府「保就業」計劃的大型連鎖超市，須將最少一半補貼回饋顧客，雖然超市各有措施回饋，但民建聯調查發現，21項監察的貨品中，百佳和惠康分別有7項和5項產品於11月的平均售價高於9月份。 「超市價格關注組」發起人顏汶羽表示，疫情期間有部分防疫必須品價格「不減反升」，以現金卷回饋市民的方式亦未能惠及全港市民，不少基層亦反映無法申請現金卷，期望超市可檢討計劃。

民建聯自8月起成立「超市價格關注組」，選定21項貨品定期比對價格，制定「超市價格指數」。民建聯調查發現，21項監察的貨品中，百佳和惠康分別有7項和5項產品於11月的平均售價高於9月份，部分防疫必須品如「威寶藍威寶即用裝500毫升」平均售價「不減反升」，由九月份的22元上調至11月分的22.9元。

顏汶羽指，超市以「鎖定價」、「至抵價」等綽頭營造減價現象，但其實是以「掩眼法」埋藏不少加價貨品，故呼籲市民應多留意超市價格走勢，看清楚價錢。

惠康「鎖定價」維持6個月 兩大超市價錢「神同步」

惠康早前推出「日日有低價」計劃，將超過300件精選產品包括米、油、新鮮蔬果及雞蛋等鎖定於優惠價格，並至少維持6個月或以上，其中5公斤金象米75元包。

「超市價格關注組」成員司徒駿軒發現，計劃推出後其競爭對手百佳超市亦將相同售價調低接近惠康的「鎖定價」，質疑兩間超市疑合謀定價。顏汶羽亦認為，兩間超市價格經長出現「神同步」，競委會應多監察其價格走勢。

民建聯發現，21項監察的貨品中，百佳和惠康分別有7項和5項產品於11月的平均售價高於9月份。（曾凱欣攝）

現金劵難以申請 未能受惠全港市民

兩間連鎖超級市場惠康和百佳的「保就業」計劃第二期日前申請獲批，涉及工資補貼分別為1億8,450萬元和1億6,196萬元，超市須將最少一半補貼回饋顧客。

成員何坤洲指，不少市民從新聞得知兩間超市推出食物現金劵後向他詢問申請方法，每日都會收到20至30名市民查詢。惟現金劵經社福機構向有需要人士派發，當中不少是機構本身的會員，他為市民致現機構查詢時發現不少現金劵一早已派完。

組織認為，派發超市現金劵予指定基層或「大抽獎」的做法都未能受惠所有大眾，直言最實際的方法是推出「全單七折」，令全港市民受惠，以減輕大眾在疫情下購買防疫日用品的開支。

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