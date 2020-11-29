新冠肺炎｜食環署巡葵青黃大仙及元朗51食肆　5場所負責人遭檢控

香港爆發第四波新冠肺炎疫情，本地個案直線上升。食物環境衞生署分別於上周五（27日）至昨晚（28日）一連兩日，分別在葵青區九華徑和黃大仙區毓華里，以及元朗市中心巡查餐飲處所，期間共巡查51間餐飲處所，其中5名餐飲業務負責人涉嫌違 反599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》被檢控。

第三波疫情期間，黃大仙毓華里的港泰護老中心曾爆發疫情。食環署近日在附近檢控兩名因非法擴展營業範圍及於街上貯存用以配製食物的食具而觸犯《食物業規例》（第132X章）的人士展開檢控程序。 （資料圖片／盧翊銘攝）

行動期間，食環署與警方共巡查51間餐飲處所，作出28次口頭警告，食環署並向5名涉嫌違反《規例》中有關處所內每枱人數限制、桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩等規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。

另外，食環署在黃大仙毓華里向兩名因非法擴展營業範圍，及於街上貯存用以配製食物的食具而觸犯《食物業規例》（第132X章）的人士展開檢控程序。毓華里即第三波曾爆發疫情港泰護老中心附近；食環署亦在元朗市中心向15名違反有關羣組聚集規定的人士發出定額罰款通知書。

兩無派燒烤場遭檢控 檢走約97公斤燒烤食品

此外，在葵青區九華徑，食環署向兩名無牌經營食物業而觸犯《食物業規例》的燒烤場負責人展開檢控程序，除拘捕有關負責人外，也檢走約97公斤燒烤食品。

發言人呼籲餐飲業務負責人同心協力，持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全，市民亦須遵守餐飲處所內有關羣組聚集及佩戴口罩的規定及指示。

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