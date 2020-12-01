新冠肺炎｜廠商會：工展會將受影響　正與政府商討合適安排

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，港府再收緊防疫措施，包括要求娛樂場所在明天（2日）起關閉，原定本月中開幕的「第55屆工展會」將受影響。廠商會今日回覆《香港01》時表示，工展會選址的銅鑼灣維多利亞公園屬條例表列場所之一，故工展會將受影響，廠商會表示正加緊與相關政府部門商討合適安排，有消息會盡快公布。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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「第55屆工展會」原定本月12日至2021年1月3日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行，為期24日。疫情下，大會籌辦工作一度陷於停頓狀態，並一度收緊場內限制，如入場者須戴口罩、取消熟食區、禁即場試食等。

中華廠商聯合會的每年一度舉辦的工展會，原定在下月12日至2021年1月4日舉行。（資料圖片／羅君豪攝）

港府最新公布，所有公共娛樂場所將由本周三（12月2日）起，須按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》關閉14天。廠商會今日表示，由於維園屬條例表列場所，即原訂本月12日開幕的「第55屆工展會」也將受影響。

原定本月12日開幕的工展會，受港府防疫措施影響。廠商會表示正與政府商討合適安排。(資料圖片/羅君豪攝)

廠商會重申，理解業界正處於十分艱難的時刻，而工展會舉辦與否，將影響數百展商及近萬人生計，而防控疫情亦關乎社會福祉，故廠商會正與相關政府部門加緊商討合適安排，承諾有消息會盡快公布。