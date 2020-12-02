新冠肺炎｜保就業結束掀裁員潮　議員憂政府麻木不仁拒支援

新冠肺炎疫情持續，本港失業大軍已經逼近26萬人。政府早前推出的保就業計劃也在11月完結，失業潮料越趨嚴重。今日（2日）立法會會議上，多名議員關注政府對失業人士的支援措施，質疑政府或會麻木不仁。 勞工及福利局局長羅致光表示，會繼續落實防疫抗疫基金措施，留意各行各業情況。

勞福局局長羅致光。(梁鵬威攝)

議員關注政府措施 質疑政府會麻木不仁

工聯會議員黃國健在質詢中表示，政府抗疫支援措施的精準度未如預期，近期亦有航空公司、旅行社及電視台裁員，相信失業潮即將來臨，關注政府會否推出新的支援措施，抑或「臨渴掘井」，還是會麻木不仁。

民建聯議員鄭泳舜表示，「保就業」計劃已經結束，關注政府的後續措施。而熱血公民議員鄭松泰認為，本港踏入新一波疫情，要求政府交代有否研究推出新一輪抗疫基金。

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羅致光：2萬臨時職位仍在招聘

羅致光表示，政府會繼續落實抗疫基金的措施，並因應疫情發展，運用基金餘款。保就業屬於疫情初期的措施，而政府早前計劃創造3萬個臨時職位，目前仍有2萬個職位正在招募，相信完成招聘後，有助減低失業情況，政府會密切留意不同行業情況。

羅致光還指出，再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃，效果顯著，且《施政報告》已提出，會將第三期「特別・愛增值」計劃學員名額，增加一倍至2萬個。根據數字，第一期共有1.3萬學員完成15,844項課程，人均津貼為3,100元；第二期則有6,200學員完成7,269項課程，平均津貼約2,000元。目前再培訓局已加快發放培訓津貼時間，讓大部分合資格學員，可於課程完結後約20個工作天內獲發津貼。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片／梁鵬威攝）

邱騰華：為旅遊業界推出6億紓困措施

至於旅遊業方面，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，《施政報告》已經宣布會為業界推出額外紓困措施，總額近6億元，會惠及旅行代理商及其職員，主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以及接載旅客為主的旅遊巴司機都會受惠。另外，當局待本地疫情受控，社交距離措施放寬後，便可重新考慮起動本地遊活動。

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