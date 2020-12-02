新冠肺炎｜竹篙灣僅剩109單位　推斷隔離酒店供應僅達需求12%

第四波新冠肺炎疫情襲港，政府再次收緊入境防疫措施，包括計劃要求回港人士需要到指定酒店檢疫隔離14日。特首林鄭月娥早前透露，將租用兩間整幢酒店承包作檢疫，提供約800間房，今日（2日）再傳出有多1,400間酒店房，即現時合共約有2,200間檢疫用酒店房。 有專家則質疑酒店房的數目太少，即保守計算每日約有1,000名回港人士，2,200間酒店房將於兩日內完全爆滿，「好快就滿，唔足夠。」但也有專家認為，政府才剛開始改變檢疫策略，放棄家居檢疫，轉行內地的定點隔離方式，「俾啲時間政府，一路進步緊。」

荃灣絲麗酒店未來將是密切接觸者進行檢疫的地點。（資料圖片／林振華攝）

按香港國際機場的臨時統計數字顯示，10月共有79,000人次的旅客，即平均每日的人次約為2,633。抗疫專家組的港大醫學院院長梁卓偉曾公開推斷指，單計每天約1,500至2,000名旅客經機場抵港計算，便已需要2.1萬間酒店房作檢疫用途，以每間酒店400間房計算，政府需要至少租用50間酒店作檢疫用途。

政府現時將租用800間酒店房，其一間為荃灣絲麗酒店，料將作供密切接觸者進行檢疫。另外，遠東發展旗下帝盛酒店集團可提供1,400間酒店房，即現時政府共有2,200間可供檢疫的房間。

現時政府提供的隔離酒店共有六幢，其中有兩幢已宣布預留給密切接觸者隔離。而即使全部六幢都讓予海外到港人士作隔離之用，現只能滿足約12%的需求，供應遠遠不足。

政府早前已公布25間接受檢疫人士預約的酒店名單，當中包括荃灣絲麗酒店。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

竹篙灣檢疫中心只剩109個單位

根據衞生防護中心的最新數字，截至今日（2日）上午9時，由衞生署及民安隊管理用作隔離確診患者密切接觸者的4間檢疫中心，共有1,872個單位（合共2,178人）正在使用，使用率達75.6%。扣除部分正待維修或消毒的單位，只剩217間可即時使用，可使用的比率僅餘8.7%。

當中，竹篙灣檢疫中心只剩約6%（109個）單位可即時使用；少年警訊永久活動中心僅餘約3%（6個）單位可用，柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心分別剩餘54個及48個單位可用。

呼吸系統專科醫生梁子超。 (資料圖片)

面對大批聖誕返港的留學生，以及本港疫情愈漸嚴峻，檢疫中心幾近爆和下，呼吸系統科醫生的梁子超批評，2,200間酒店房肯定不足夠，「好快就滿，唔足夠」，但相信政府會邊做邊找酒店，「點都好過最初話只有800間。」

梁子超又同意梁卓偉的推算，12月首兩星期是留學生回港的高峰期，「當每日有1,000至2,000人返香港，每人一間房，14日檢疫，即係差唔多要2萬幾間房，仲要每間房其實一個月只係俾到1.5個人用。」

感染及傳染病科醫生曾祈殷則認為，政府才剛開始改變檢疫策略，「見到爆發嘅基因有印度、尼泊爾嘅病毒株，明白屋企隔離、家居檢疫不可行」，故仿效內地採用專人專車，定點隔離的做法，「好多專家都俾咗好多不同意見，俾啲時間政府，一路進步緊。政府都會加把勁。」

《香港01》就政府尋找檢疫酒店的目標數目及進度，向食䘙局進行查詢，暫未獲回覆。

▼12月2日起收緊防疫措施▼