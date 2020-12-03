中一自行收生｜下學年約5200英中學額　微跌1.4%　平均13人爭1位

2021/2022學年中一自行收生程序開始，應屆小六生家長今日（3日）起會獲學校分派《中一自行分配學位申請表》，最遲須於下月18日交回心儀中學。 按最新的《申請中一自行分配學位手冊》統計，下學年全港約有5,204個英中學額，較本學年減少75個學額，微跌約1.4%，以12歲學齡人口推算，自行收生階段的英中學額約13人爭一席，競爭比本學年約12人爭一席更大。 全港18區中，只有油尖旺區的英中學額有所增加，比本年多約6個英中學額；而東區、黃大仙、觀塘、大埔、元朗、沙田學額則減約1.5%至6.3%不等，餘下11區不變。 中學校長指，過去一年不少時間以網上授課為主，學生表現會存在差異，惟家長毋須太過擔心，「面試會公平對待所有學生，而疫情下，所有學生過往一年面對的情況均一致。」

新冠肺炎疫情下，教育局首次容許家長以郵遞形式交表。（資料圖片）

1月4日起至18日接受申請

全港中小學受疫情影響，基本上已停止面授課，教育局今日（3日）會向小學派發《中一自行分配學位申請表》，由校方分發予應屆小六生，家長須留意，中一自行分配學位下月4日至18日接受申請，若以郵遞方式申請，須留意郵戳日不可遲於2021年1月18日。



平均13人爭一英中學額

據教育局早前公布的12歲學齡人口推算，2021/22學年約有65,400人，比本學年的63,300人多，但按最新公布的《申請中一自行分配學位手冊》數據，全港的資助英中學額只有約5,204個，比較去年少約75個，令競爭比去年更激烈，平均大約每13人爭一席。

全港僅油尖旺區英中學額增加



比較全港各區的資助英中學額，只有油尖旺區的英中學額微增，由本學年269個，增至下學年的275個。撇除沒有資助英中的離島區，有10區英中學額不變（包括中西區、灣仔區、南區、深水埗區、九龍城、西貢、葵青、荃灣、屯門、北區、離島）；餘下6區英中學額則錄得跌幅，當中以東區跌幅最高，按年少20個學額至約299個，減幅約6.3%，其次則是少21個學額的元朗區及少10個學額的大埔區。

元朗商會中學校長丘志良認為，網課不會影響英中收生策略，料難以「偷雞」，呼籲家長參考小學老師對子女「Banding」建議選校。（資料圖片）

英中校長：若非band1難「偷雞」



受新冠肺炎疫情影響，過往一年學習以網課為主，會否影響面試表現或選校時應否進取？元朗商會中學校長丘志良直言，英中通常全數錄取Band 1學生，建議家長選校前諮詢小學老師，評估子女的水平選校：「若果本身不是Band 1，很難『偷雞成功』。」

他又說，各校網上教學方式不同，料學生表現會存在差異，惟自行階段面試重視學生的溝通、談吐、態度及應對等，而非學科成績，呼籲家長毋須太過擔心，「面試會公平對待所有學生，而疫情下，所有學生過往一年面對的情況均一致。」