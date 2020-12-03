瑪嘉烈內科82歲女病人出院前始初步確診　多名病人、醫護須檢疫

本港疫情嚴峻，今(3日)新增90宗確個案，31宗源頭不明，21宗則與跳舞群組相關。衞生署衞生防護中心公布，瑪嘉烈醫院內科一名82歲女病人初步確診。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代說，涉事女病人於上月14日出現上呼吸道感染病徵，由禮賢會葵盛東護理安老院轉送入院，當時已獲安排入住隔離病房，檢測結果呈陰性及處方抗生素後病情好轉，隨後安排入住普通內科及荔景大樓內科病房，惟女病人昨出院時再檢測結果呈陽性，現已轉入隔離病房。 曾入住同一病格的33名病人，將列作緊密接觸者，其中14人已出院，須轉交衞生防護中心跟進，另有15名病人及10名未有穿著合適防護裝備的醫護，將須隔離檢疫。

瑪嘉烈醫院內科一名82歲女病人初步確診。(資料圖片)

入院前住禮賢會葵盛東護理安老院

劉家獻指，瑪嘉烈醫院錄得一宗初步確診個案，涉及內科一名82歲女病人，她於上月14日因發現有痰，由禮賢會葵盛東護理安老院轉送入院，病徵包括發燒、有氣喘，當時已獲安排入住隔離病房，鼻咽及喉嚨拭子檢測結果呈陰性，處方抗生素後病情亦見好轉，兩日後遂安排轉入普通內科，及後11月27日轉送荔景大樓內科病房。劉續指，該女病人昨獲安排出院時，再進行檢測，發現檢測結果及抽血抗體測試均呈陽性，現已轉入隔離病房，目前情況穩定。

該名82歲女病人是禮賢會葵盛東護理安老院院友，90位員工及150名院友同需進行檢測，(社署網頁圖片)

他續指，曾入住同一病格的33名病人，將會列作緊密接觸者，14人已出院，已轉交衞生防護中心跟進，另有4名病人因自身疾病離世，其餘15人將作隔離檢疫，亦已安排檢測，全部結果呈陰性；另有10醫護於進行抽痰時，未有佩戴合適個人防護裝備，已列為緊密接觸者，同需隔離檢疫。

劉家獻公布，一名瑪嘉烈醫院82歲女病人在出院前發現確診。(羅君豪攝)

病房停收新症

劉家獻表示，病人未曾與確診病人入住同一病格，會聯同衞生防護中心追查源頭。被問到能否排除入院前感染可能性，他則指，該女病人已入院兩周，將會繼續進行源頭追蹤，不能排除各可能性，其曾入住病房已停收及進行大清洗，亦已提醒同事進行任何程序前，緊記穿戴合適個人防護裝備。



至於何以病人有發燒及氣喘病徵，但未有為其持續進行檢測，劉家獻解釋指，該女病人入院時的檢測結果已呈陰性，倘病人未見好轉，醫生會按臨床決定、病人表現及病徵等，視乎需否進行適當檢查或第二、第三次測試。他強調，檢測次數並非一成不變，而是以醫生臨床決定作依歸，「唔係任何病人入院一定要做幾多次，唔係機械人，呢個係醫療精神，個別病人做個別適切治療。」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，擔心老人院內會有爆發風險，亦已安排90位員工及150名院友進行檢測。

公立緊院服務須削減應對疫情

至於醫管局轄下各間醫院服務方面，劉家獻表示，近日疫情嚴峻，社區個案趨多，公立醫院亦發現社區感染人士，局方預料聖誕節期間，會有較多本地居民由歐美返港，相信會有輸入個案，各公立醫院期間會逐步調節服務，希望市民諒解，他又表明，醫院不會一刀切刪減百分比服務，將逐步以人手及環境作調節，他續指，可令醫院有更多時間及空間做好入院篩查工作，減低社區個案進入醫院風險。

他又提到，需減少非緊急服務，以騰空二線病床，他又指雖目前有社區設施，但今波不少確診者是長者，料不少病人須由醫院接收；另減少急症室非緊急手術，個別人手則會抽調人手至亞洲博覽館，料會影響部份服務。

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