單日增31宗源頭不明個案創新高　張竹君：跳舞群組已滲透社會角落

本港第四波新冠肺炎疫情未有好轉，今天（3日）90宗個案中有79宗是本地感染，其中更有31宗是源頭不明，是第四波疫情的新高，亦佔今日本地個案近40%。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，不明源頭個案中，不少是無業、退休人士，有些人就是保安、經紀，各行各業都有。她指出，歌舞群組曾去了很多不同地方，若有些人知道自己與該群組相關，大多已接受測試，但部分人不知自己已被傳染，再不斷在社區傳播，因此現時的確診者可能已「隔了幾層」，「咁樣就搵唔返源頭，歌舞群組已滲透社會每一個角落。」

張竹君指，今日新增90宗確診個案，當中有31宗是無源頭個案。(羅君豪攝)

今天90宗個案中有79宗是本地感染，其中有31宗是源頭不明，源頭不明個案數目是第四波疫情的新高，亦佔今天本地個案近40%。

張竹君稱，不明源頭個案中，不少是無業、退休人士，有些人就是保安、經紀，各行各業都有。她解釋，歌舞群組相關個案減少，而不明源頭則增多，因為若有些人知道自己與該群組相關，大多已接受測試，但部分人不知自己已被傳染，再不斷在社區傳播，因此現時的確診者可能已「隔了幾層」，找不到源頭。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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她稱，歌舞群組有近600人，他們在社區有很多社交活動，「相信已擴散到社區不同層面，滲透社會每一個角落。」現時不明源頭個案或受到該群組間接傳染而不自知，因此成為無源頭個案，找不到與該群組在流行病學的關連。

她續指，難以單靠追蹤找到所有個案，如市民去過高危地方應做檢測，而政府收緊防疫措施，亦需一、兩周才能見效。