機管局入股珠海機埸　CEO林天福：無意成最大股東　會互補長短

香港行政長官林鄭月娥在上月25日發表最新一份《施政報告》，較原定時間足足遲了一個月，主因是因為林鄭月娥需要上京與各部委開會，以爭取中央支持有利香港的發展措施。而在開首中已率先提到，為鞏固和提升香港國際航空樞紐地位，香港國際機場將按市場化原則投資入股珠海機場，並參與其營運發展。 負責營運香港國際機埸的機管局行政總裁林天福今日表示，入股珠海機埸的細節仍待商討。但最受大眾關心的入股方式和控制權誰屬的問題，林天福則表示，無意成為珠海機埸的大股東。

林天福今日（3日）在傳媒簡介會上表示，透過與珠海機場的合作，開拓更多內地機場。但為何不是其他例如是深圳機埸。「我們現在說的是優勢互補，如果對方已是一個十分繁忙的機埸，那就很難談得上互補，要看準大家的優勢從而選合作夥伴。」

機管局行政總裁林天福（圖）今日（3日）向傳媒簡介未來十年的發展大計。

林天福多番強調，投資珠海並不是一個財務上的安排，「這並非投資一個機埸希望有高回報，反而是兩個機埸未來能在互補的基礎下雙方都做得更好，所以入股是令到雙方關係更加穩固。」不過，他亦頗有信心未來回報將會是「合理的」。

我們現時已管理珠海機埸，運作上將更暢順。另外（投資）珠海機埸仍然是相對成本較低的地方，是增加內地網絡的一個方法。 林天福

機管局現時已負責營運珠海機埸，事實上，當林鄭公布消息後，不少聲音都質疑既然機管局已擁有該機埸的營運權，為何仍需要入股才能夠令雙方達至「互補長短」？而機管局又有沒有爭取珠海機埸控制權的意思？

（官網截圖）

林天福則表示：「我們暫不需要成為最大股東，但將來股份必須要合乎一定比例，讓我們能夠參與珠海機埸的發展，不會是象徵式入股的，但亦不需主導。管理公司與控股公司在決策上的確存在一定的分別。」不過，雙方仍然要就很多細節商討，而因疫情關係，暫時仍未能與珠海機埸展開商討。

另外，機管局即將發行總值15億美元兩期（5.5年期和7.5年期）的高級永續債券定價，而林天福表示，是次發債只是機管局資金來源的一種，與入股珠海機埸的舉措並無關係。