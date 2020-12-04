安心出行推新功能用戶可自查行蹤　取消查看WiFi權限　強調無大台

本港第四波新型肺炎疫情嚴峻，政府早前推出感染風險通知應用程式「安心出行」，供市民記錄到訪場所時間，現時已有逾4.5萬個處所張貼二維碼，30萬人下載，但仍有不少市民擔憂私隱問而卻步。 政府資訊科技總監林偉喬昨日（3日）表示，「安心出行」無「大台」，所有資料均儲存於用戶的手機內；早前應用程式已取消兩項手機權限，並且會在下週推出三項新功能，包括用戶可查閱自己的個人出行紀錄，新增自動離開功能，簡化進出不同處所的操作，期望吸引更多市民使用。

「安心出行」開放下載超過兩個星期。林偉喬指，現時已有30萬人下載，增幅亦平隱。另已有4.5萬個處所參加計劃，當中有3.3萬為私營處所、1.2萬公營處所，而作為599F表列處所的食肆，就有1.4萬間參與計劃。

林偉喬表示，早前應用程式已取消兩項手機權限，並且會在下週推出三項新功能，包括用戶可查閱自己的個人出行紀錄。（陳嘉慧攝）

坊間有指「安心出行」取用過多手機權限。林偉喬指，所有權限都是「需要的」﹐因要確保程式運行暢順，亦不涉私隱，但明白市民有顧慮，於是早前已取消「USB儲存及相片及「查看Wi-Fi連接」，兩項非「必須」的權限，但可能會影響部分用戶的程式無法正常運作，或使用較多數據。

三項新功能：可查閱自己出行紀錄、自動離開、簡化轉場

林偉喬表示，「安心出行」下週將推出三項新功能，包括用戶可查閱自己的個人出行紀錄，但不可更改紀錄。至於不少用戶表示離開場所時會忘記按下「離開」，認為功能不方便，林偉喬說，新版本會將增加自動「離開」功能。他坦言，最初設計時為了精準紀錄，要求用戶自己輸入，可能做多了（overdo），但認為方便一般市民使用更為重要。而新版本中，用戶如若「轉場」，程式亦簡化了相關操作。

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林又透露，正與八達通探索，將「安心出行」與八達通聯繫的可行性，把八達通消費等紀錄，作為「安心出行」內的出行資料。被問及這會否更涉及私隱問題，林偉喬強調，只有得到用家同意（consent），系統才可連接兩項資料。他重申，「安心出行」無「大台」，所有資料均儲存於用戶的手機內，可理解為用戶將資料記在自己的記事簿中。

僅數名確診者表示有使用「安心出行」

此外，資科辦亦計劃，透過「地理資訊地圖」，利用人工智能分析，顯示高風險處所，同時為用戶提供個人化的提示。林偉喬指，月底將完成初步研究，期望明年初推出。

有多少確診者有使用「安心出行」？林偉喬表示，至現時僅數名確診者向衛生防護中心表示有使用程式，但他認為不影響成效，因衛生當局必定會詢問確診者行蹤，應用程式則可提供更精準紀錄。被問到會否強制市民使用程式，林偉喬說，這並非單純程式的問題，而是關乎場所會否不允許人進入，是「更大的問題」。

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