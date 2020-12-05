新冠肺炎｜警方巡中環提外傭守限聚令　外傭稱罰款5000是大金額

警方和勞工處今天（5日）聯合行動，派員在中環一帶廣播和派傳單，提醒外傭遵守限聚令，以及下周五（11日）起，限聚令和口罩令罰款將提高至5,000元。 中環聚集外傭比過往少，遮打道隧道有超過60人坐在地上聚集，但尚算疏落。有外傭表示，罰款上調是「big price」，具阻嚇性，相信會更少人聚集。

4名軍裝警員和數名勞工處人員今天在遮打道隧道、愛丁堡廣場和皇后像廣場巡視，以印尼語、菲律賓語、英語和粵語廣播提醒外傭不可多於二人聚集，違反限聚令和口罩令定額罰款，將由現時的2,000元上調至5,000元。

在遮打道隧道有超過60人坐在地上聚集，大部分外傭有配戴口罩，相隔1.5米距離，未見擠逼，部份人除下口罩進食。

外傭Rufina 從新聞得知二人限聚令和定額罰款上調，她一向遵從防疫措施，不超過二人聚會。因應僱主建議和配合防疫，她最近未必在假日外出，有時會留在家中，今天約見一名朋友在遮打道隧道用膳是為了慶祝她生日。

Rufina 表示，最近未必在假日外出，有時會留在家中防疫。（廖雁雄攝）

她認為警員和勞工處人員派發傳單的行動有效，讓外傭得知有關規定，提醒他們避免共享食物。她認為，罰款由2,000元上調至5,000元相當昂貴，相信其他外傭會因而減少聚集人數。她指，有外僱住所沒有獨立房間，通常會出外消遣，有感染新冠肺炎風險。

Jocelyn 說，以往中環一帶許多外傭聚集，今天卻較少人。（廖雁雄攝）

另一名外傭Jocelyn 表示，一周只有一天假期，會選擇約見朋友。她說，以往中環一帶許多外傭聚集，今天卻較少人。她和朋友保持距離坐下聊天，平時會戴口罩、勤洗手。她表示，定額罰款增至5,000元太貴，是「big price」，具阻嚇性。如果僱主要求，她都會居家抗疫。