米芝蓮8½Otto及2港島食肆成爆疫群組　許樹昌：用餐時間長增風險

據衞生署防護中心公布的最新資料，有三間港島區食肆成為爆發群組，確診人數達10人或以上，即已演變成須公布的爆發群組。包括早前有廚師確診的中環米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」，以及有員工及食客確診的「星月樓（上環店）」及上環「泉章居」，合共累計39名員工及食客染疫。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，高級餐廳食客用餐時間普遍較長，且多會長時間除口罩飲酒，11月仍屬4人一桌，只有其中一人帶病毒，餘下3人染疫風險亦頗高。若廚師及侍應皆確診，餐廳的餐具、食物及環境亦可能已受感染，顧客染疫風險亦較高。

中環歷山大廈的米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」曾獲多次餐飲界殊榮，包括米芝蓮、SCMP、世界最佳酒單大獎等。（資料圖片）

「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」有「富豪飯堂」之稱，為米芝蓮三星餐廳，專營意大利菜，人均消費達800元以上，該店11月底已有一名24歲年輕廚師確診。衞生防護中心昨晚公布最新資料可見，除了該餐廳的廚師（#6072），另有9名到訪餐廳者確診，包括 6131, 6160, 6172, 6176, 6177, 6182, 6427, 6587, 6693，暫未知分別多少員工及食客。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問時表示，餐廳分別有廚師及侍應確診，意味餐具、食物及餐廳環境很大機會已受污染，「未出現病徵前已可帶病毒」。加上意大利高級餐廳用膳時間一般較長，大多食客會飲酒，上月仍容許四人一桌，相信不少食客都會與朋友暢談，增加爆疫風險。

即使餐桌之間有距離，但四人同桌，長時間除下口罩傾談，易噴飛沬，只要一人帶病毒，其餘三人都很易中招；而侍應負責擺放餐具及整理桌面，如本身已染疫，食客有機會用了受污染的餐具。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌

他指，現時餐廳只能營業至晚上十時，且每桌限兩人，相信風險會較低，惟建議食客在進食前可以熱水沖洗餐具，盡量減低風險。

女食客兩訪上環星月樓 無病徵無外遊確診

另外主打中菜的上環德輔道中食肆「星月樓（上環店）」 ，早前已有員工確診，防護中心呼籲食客檢測。至昨日與餐廳相關的確診者已增至17人，包括患者編號6097, 6159, 6188, 6251, 6279, 6301, 6302, 6305, 6415, 6428, 6467, 6487, 6550,6563, 6630, 6634, 6694。其中一名住在新中環大廈的40歲女確診者（#6550）相信經檢測被發現，她事先無病徵、無外遊紀錄，但曾在11月23日及28日曾到訪星月樓，最終經檢測在12月3日確診。

而11月底曾公布有食客及員工確診的上環「泉章居」，主打客家中菜。早前已被衞生署要求停業，月中後曾到訪的市民均須接受強制檢測。至昨日（4日）已錄得12名到訪者曾確診，包括6055, 6136, 6167, 6171, 6247, 6276, 6303, 6325, 6350, 6566, 6576, 6678。