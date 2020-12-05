01消息：科學園董事局成員初步確診　最後到訪日期為本周三

新冠肺炎疫情持續，科學園董事局內成員昨日（4日）初步確診，而其最後到訪科學園的日子為本周三（2日）。科學園回應指，在收到通知後已即時對有關地點進行徹底消毒，包括會議室及其他公共空間，所有消毒工作經已完成；與初步確診患者接觸的員工已進行病毒檢測，並在家隔離。

科學園董事局一名成員初步確診新冠肺炎。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

科學園昨日下午向員工發內部信，指一名科學園董事局成員初步確診 最後到訪日期為本月2日。

科學園回覆《香港01》查詢亦證實事件，指有關成員現正接受進一步檢測，與其有接觸的員工已進行病毒檢測，並在家隔離。園方已即時對有關地點進行徹底消毒，包括會議室及其他公共空間，所有消毒工作經已完成。

科學園董事局的成員共有17位，包括：

主席福田集團控股有限公司董事總經理查毅超 創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻 紳灣資本管理有限公司創始及執行合伙人陳爽 紅杉資本中國基金專家合夥人車品覺 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興 CLARKSDALE INVESTMENT LIMITED 董事長鍾郝儀 S28 CAPITAL 創始人兼首席執行官；星島新聞集團執行董事何正德 羅兵咸永道會計師事務所合夥人何超平 香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授馬桂宜 明愛專上學院及明愛白英奇專業學校校長麥建華 信和集團副主席黃永光 花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀 立法會議員 - 工業界（第二）吳永嘉 麥肯錫公司資深董事兼大中華區總經理倪以理 瑞士諾華製藥（香港）有限公司醫學顧問潘家銘 商湯科技創始人；香港中文大學信息工程學系教授湯曉鷗 ASIA-IO HOLDINGS LIMITED創始管理合夥人謝迪洋

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▼21間舞室與跳舞群組有關▼