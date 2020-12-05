新冠肺炎｜壹傳媒百樂門印刷廠3員工確診　 《大公報》1員工染疫

新冠肺炎疫情持續，確診者遍及多個行業，本港兩間媒體分別有員工染疫，包括壹傳媒百樂門印刷廠的3名員工，以及《大公報》一名員工。 有多於一名《大公報》員工透露，今日接獲經濟版同事確診消息，惟公司未有公布詳情，只要求同事做檢測，更明言除同組同事外，其他員工須回公司工作。 至於壹傳媒方面，到將軍澳工業邨駿光街壹傳媒大樓百樂門印刷廠工作的患者，曾到《蘋果日報》所在的駿盈街壹蘋果大樓工作，故承辦商將到壹蘋果大樓全面消毒，而百樂門印刷廠全員將接受檢測。

有任職《大公報》的員工透露，一名經濟版同事染疫。(資料圖片)）

《大公報》員工促公布更多資料

據知，《大公報》一名經濟版員工染疫。有《大公報》的員工透露，今日接獲上司通知，要求前往檢測，可報銷240元檢測費。惟公司未有正式公布，同事無法掌握確診者資料，引起不少同事不滿：「公司話已消毒，只有經濟版同事可在家工作，但連性別都無公布，連有否共用廁所亦不清楚。」另一員工亦批評公司今天仍要求回公司不合理，令一眾同事人心惶惶：「不公布確診者資料，全部只是口頭通知，仍然要返公司，但我們會共用茶水間及飯堂。」

《香港01》記者致電《大公報》查詢時，職員稱剛上班，不清楚是否有人確診，要求記者容後再致電。

據悉，《蘋果日報》及其印刷廠位於駿盈街壹蘋果大樓地下，與百樂門印刷廠非同一地址，但部份員工或會共乘專車。（資料圖片）

染疫百樂門員工曾到壹蘋果大樓工作

至於壹傳媒集團位於將軍澳工業邨駿光街壹傳媒大樓的百樂門印刷有限公司，亦有三名員工確診。《蘋果日報》傍晚公布指，壹傳媒集團百樂門印刷廠有3名員工確診，部份患者曾到壹蘋果大樓工作，已聘承辦商到大樓全面消毒；公司已安排同一印刷廠員工接受檢測，並正追蹤確診患者過去14日的接觸史及行蹤。