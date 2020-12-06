國家憲法日│張建宗：不顧一國只談兩制　是無源之水無根之木

政務司司長張建宗今（６日）於網誌談及香港回歸祖國超過23年，但不少港人對國家《憲法》與香港特區《基本法》的關係及《憲法》對香港的重要性認知不深；又指，《憲法》是國家的根本法、最高法，具有最高的法律地位和權威，其效力範圍適用於國家的全部領域，當中包括香港特區；《憲法》不但是一國的憲制根據，也是「兩制」產生的法律依據和保障。 他指，若撇開《憲法》去看《基本法》，不顧「一國」只談「兩制」是無源之水，無根之木。這「根」和「源」的邏輯絕不能被別有用心的人顛倒是非黑白，混淆視聽，誤導公眾。

張建宗於網誌談及，前日（12月4日）是「國家憲法日」，特區政府舉辦以「憲法與國家安全」為主題的網上座談會，剖析國家安全的重要理念，探討《憲法》及《香港國安法》與國家安全的關係，及其對維護國家主權、安全和發展利益的重要性。

張建宗(中)表示，《憲法》是國家的根本法、最高法，具有最高的法律地位和權威，其效力範圍適用於國家的全部領域，當中包括香港特區。(政務司司長網誌圖片)

他指，《憲法》是國家的根本法、最高法，具有最高的法律地位和權威，其效力範圍適用於國家的全部領域，當中包括香港特區。國家根據《憲法》第31條，設立香港特區。正正是根據《憲法》，香港回歸後成功落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。

從國家憲政體制的角度看「一國兩制」，《憲法》不但是一國的憲制根據，也是「兩制」產生的法律依據和保障，以及《基本法》的立法依據及效力來源，更是香港社會保持長期繁榮穩定的關鍵及基石。「一國」是「兩制」的前提與根本，若撇開《憲法》去看《基本法》，不顧「一國」只談「兩制」是無源之水，無根之木。這「根」和「源」的邏輯絕不能被別有用心的人顛倒是非黑白，混淆視聽，誤導公眾。

堅決維護《憲法》和《基本法》權威是香港社會的共同責任

他強調，增強《憲法》和《基本法》的意識、依照《憲法》和《基本法》辦事、堅決維護《憲法》和《基本法》權威是香港社會的共同責任。

《香港國安法》實施後發揮「定海神針」作用



他又指，《香港國安法》實施後，發揮了「定海神針」的作用，使香港在治安方面重回正軌，社會已明顯恢復穩定；特區政府重視防範和制止危害國家安全的行為，繼續透過不同方式的宣傳和教育，尤其在學校開展國家安全教育，幫助學生正確地認識《香港國安法》，提高學生的國家安全意識和守法意識，從而培養學生成為有國家觀念、尊重法治、守法的良好國民和公民，共同維護國家的安全。