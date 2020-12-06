港鐵明起於10個港鐵站設樣本收集包自動派發機　嘟八達通免費領取

為配合政府「加強化驗室監察計劃」，便利市民進行2019冠狀病毒病檢測，港鐵將由明天（7日）起在10個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包。 政府承辦商會提供約1萬個收集包，大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。

樣本收集包自動派發機。（讀者提供）

十部派發機每日合共派約1萬收集包 於車站營運時間可領取

公司經與相關政府部門溝通後，選定了分佈在港鐵網絡內的10個港鐵站，分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。每天，由政府承辦商提供的約1萬個收集包，將會大致平均分配到設於車站非付費區的自動派發機。各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。

手機應用程式會提供供應資訊

港鐵公司指，MTR Mobile手機應用程式內的Traffic News亦會提供樣本收集包供應情況的資訊，包括是否已經派完或尚有供應，供市民參考。港鐵公司指，在抗疫的大前題下，公司會與相關政府部門保持溝通，配合政府措施，並因應實際需求，適時調整派發點的安排。

港鐵安排額外人手維持秩序

有關車站會貼出標示，提示巿民自動派發機的位置，港鐵會安排額外人手在自動派發機附近協助維持秩序。港鐵呼籲領取樣本收集包的巿民，保持適當社交距離及注意個人衛生；因應人流，公司亦會加强相關車站的清潔及消毒。



公司提醒，根據醫院管理局指引，若巿民已出現病徵或曾與確診個案有接觸，應盡快到公立醫院急症室或普通科門診求診，並由醫院安排接受檢測，而不是自助領取樣本收集包測試。

巿民要留意港鐵站只派發樣本收集包，市民須根據衛生署的指示，將採集的樣本交回指定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衛生署診所。

▼政府收緊防疫措施▼