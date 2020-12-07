金域檢測頻出錯　將承辦第3間社區檢測中心　政府無追究無解約

本港新冠肺炎疫情肆虐，政府推出的檢測服務，不少由「金域檢驗（香港）有限公司」承辦，其母公司是內地廣州金域醫學檢驗集團。不過，在一個月內，金域曾出現6人「陽變陰」，以及4名司機懷疑「假陽性」的情況，昨日更指有確診者留下樣本後「失聯」，疑涉人為失誤。 經過多次風波，金域仍獲醫管局續約，並即將為全港4萬的士司機作強制檢測，而將會啟用的荃灣蕙荃體育館社區檢測中心，亦同樣由金域承辦，即未來金域會負責3間社區檢測中心。有業界人士透露，政府邀請化驗室承辦檢測中心時，是逐間中心簽約，即政府或在得悉金域近來發生的事故後，仍繼續與這間公司簽訂新的合約。

梁顯利油麻地社區中心的檢測工作由金域營運。有市民採樣前無填妥自己的個人資料，他的結果最終呈陽性，但當局未能找回這名確診者。（資料圖片／歐嘉樂攝）

無法聯絡陽性病人 疑人為失誤

梁顯利油麻地社區中心的檢測工作由金域營運。在昨日（6日），衞生署稱一名高危群組的市民在該社區中心採樣後，其樣本呈陽性，但發現他無把個人資料上載到政府的電腦系統，以致未能聯絡到他，至今仍然失聯。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日曾指，理應有職員指示檢測者輸入資料，事件仍有待調查。

食衞局今早回覆，確認在檢測中心內，一般是由承辦商的職員為接受檢測人士進行登記，在特定群組檢測計劃電腦系統中輸入姓名、身份證號碼及電話號碼。局方已檢查12月4日的電腦系統記錄，資料顯示系統運作正常。換言之，該名確診市民的個人資料未能上載，料非電腦系統異常所致。

↓6/12梁顯利油麻地社區中心大排長龍情況↓

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一般由職員填寫資料

《香港01》向其中一間檢測中心的承辦商查詢，該承辦商表示，若檢測的市民沒有在網上預約檢測，就需在檢測中心即場登記個人資料，一般職員都會用筆記型電腦為市民輸入個人資料到電腦系統，「市民畀身分證佢，職員幫佢填，有啲公公婆婆都唔識自己填」，職員亦會核對資料是否填妥。據他了解，他僅見過有中心的職員會要求市民自己填電郵一欄，「驚串錯，其他資料都係職員幫手填。」若市民是自費檢測，由於需發出陰性證明，個人資料會上傳到承辦商的系統；但若市民是特定群組的免費檢測，個人資料只會保存在政府的電腦系統。

▼政府收緊防疫措施▼

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一個月內曾調亂化驗結果、疑出現「假陽性」

不過，今次事件並非首例。醫管局自7月起委託化驗承辦商為市民做新型冠狀病毒病測試，後來醫管局在11月25日公布，接獲檢測承辦商通知，處理陰性結果短訊的聯絡資料時出錯，使2,972名市民收到其他人的陰性結果，當中6人本來應為陽性，有4人涉歌舞群組。當時醫管局要求承辦商全面檢視系統及修正錯誤。

另外，金域亦承辦高危群組檢測，過去多次為的士司機提供檢測服務。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌11月20日曾指，有4名於同日確診的司機，有可能是「假陽性」的個案。他們入院後，全部樣本都是陰性，疑其四人的樣本在私人公司的實驗室受污染，而有關檢測亦由金域負責。



記者早前曾就4名司機樣本懷疑受到污染，以致有假陽性的事件向金域查詢，但該公司沒有回覆。記者現正再次向金域查詢最新的事故，以及金域會否為接二連三的出錯而負責。

運輸署公布，將的士司機列為強制檢測特定群組。負責檢測計劃的私營化驗為金域檢驗（香港）有限公司。（資料圖片）

14間檢測中心 3間由金域承辦

雖然多次被指出錯，但在11月27日，當金域的合約屆滿，醫管局又再將有關承辦商的合約延長12周。而運輸署在12月5日再公布，將的士司機列為強制檢測特定群組，亦同樣由金域檢驗（香港）有限公司負責檢測。有關計劃會為全港4萬的士司機提供一次性強制檢測，並於周三（9日）展開，為期兩周。

此外，政府早前宣布再新增5社區檢測中心，其中在本周六（12日）啟用的荃灣蕙荃體育館，檢測機構同樣是金域。而現有的9間社區檢測中心中，坑口社區會堂及梁顯利油麻地社區中心亦同樣由金域負責。



政府有權隨時中止合約

有業界人士透露，政府邀請化驗室承辦檢測中心時，是逐間中心簽約，投得其中一區的檢測中心，不代表有權繼續承辦其他區的中心。換言之，政府或在得悉金域近來發生的事故後，仍繼續與這間公司簽訂新的合約。

其中一間檢測中心的承辦商表示，政府的合約指若有事故發生，會調查有關事件，及因應該次事件去決定會否有懲處，「case by case（逐次事件審視），有寫（政府）有權隨時中止合約。」