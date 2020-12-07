醫管局：第四波危重病人不止長者　有重症年輕病人須用人工心肺機

第四波疫情持續，本港今日（7日）新增78宗個案。醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松在記者會中指，今波疫情中，有危殆或嚴重的患者是60歲或50歲以下，反映危重的病人並不限於長者，提醒市民要小心謹慎，更有重症年輕病人要使用人工心肺機，「唔好諗住呢個病，只係影響到年長病人。」 他指，料今次的病毒株與之前不同，不少病人一入院時情況已很嚴重，形容今波病毒是危險的病毒株。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松。（鄭子峰攝）

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松指出，作為一名前線醫生，指自11月1日起，合共有1,022名病人確診。陳勁松說，現時有36人危殆，9成以上（33名）都是11月1日之後才入院。他說，這些病人與過往不同，他們一入院時情況已很差，甚至有病人在急症室時已要插喉，立即要轉往深切治療部搶救。在一個星期內，有四名病人已開始要使用人工心肺機。

有危殆或嚴重病人是50歲以下

陳說，在危殆病人中，有6人都是60歲以下，其中有2人甚至是50歲以下；而第四波疫情中，嚴重病人則有39人，佔仍然留院的嚴重病人4成，當中9名是60歲以下，亦有2名亦是50歲以下。

他又指，由此可見今波疫情中，危重的病人並不限於長者，提醒市民要小心謹慎，「唔好諗住呢個病，只係影響到年長病人。」

▼政府收緊防疫措施▼

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今波疫情是危險的病毒株

陳勁松續指，料今波疫情的病毒株與之前不一樣。臨床上，在今次疫情中，危重的病人被送至深切治療部時CT值較低，反映病毒量高、傳染性較高；而早前數波疫情出現呼吸衰竭的病人，其抗體反應較早，而今次則較以往遲，料會使病毒更易傳染；此外，有不少病人送院時情況已很嚴重，「覺得呢波病毒係一個危險嘅病毒株。」

料深切治療部服務壓力會增加

陳勁松表示，現時隔離病床使用率超過7成，而深切治療部負壓病床使用量亦達7成，預料深切治療部的服務壓力會再增加，醫管局會將部份病人分派到不同醫院，並會減少涉及深切治療部的非緊急手術，以減輕壓力。