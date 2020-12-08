本港新冠肺炎個案破7000宗　每千人有一人中招　新加坡比率高十倍

本港新冠肺炎疫情持續，今（8日）新增100宗診個案，共計錄得7,076宗個案，已突破7,000宗，比例上接近每千名港人，便有一名確診患者。 澳門和台灣的確診比例遠低於本港。澳門至今累計有42宗確診個案，每10萬人口中約有6人確診；台灣至今錄716宗確診個宗，每10萬人口中僅3人為確診個案。而計劃與本港推出「旅遊氣泡」的新加坡，每千人口就有約10人確診，不過當中多為年初累積的數字，當地近期確診新增個案維持較低水平。 全球最多個案的美國，當地每千人中就有45宗個案，英國則錄得每千人口26宗個案。

本港自11月下旬開始爆發第四波疫情，確診數字急速上升，今日更突破7,000宗。現時確診個案佔本港750萬人口的比例達到0.094%，即每1,000人中約有1人（或每10萬人有94人）確診。值得注意的是，雖然累計個案中有不少已出院，但11月1日至今有超過1,700人確診，截至今日（８日）早上9時，仍有1,135名患者住院。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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新加坡每千人有10宗個案 多是年初確診

比較之下，鄰近的澳門和台灣相關比例均遠低於本港。澳門自5月起持續零確診，至今累計只有42宗確診個案，約佔人口的0.006%，即每10萬人口中約有6人確診；台灣至今錄716宗確診個宗，約佔人口的0.003%，即每10萬人口中僅3人為確診個案。

新加坡10月至今每日確診數字均少於20宗。（資料圖片）

而計劃與本港推出「旅遊氣泡」的新加坡，累計有5.8萬宗，即每千人口就有約10人（或每10萬人有1,000人)確診，不過多為年初累積的數字，當地10月至今每日確診數字均少於20宗。日本至今有逾16萬人確診，佔人口約0.13%，相當於每千人口中有1人確診。

▼政府收緊防疫措施▼

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美逾1400萬個案全球最多 每千人45宗確診

美國至今錄得1,400多萬宗個案，為全球最多，當地每1,000人中，便有45宗個案。個案數字第二高的印度，至現時共錄得967萬宗個案，佔當地13.8億人的0.7%，即每千人中便有7人確診。

美國至今錄得1,400多萬宗個案，為全球最多，當地每1000人中，便有45宗個案。（資料圖片）

英國每千人有26人染疫

而確診個案佔人口比例較高的國家多位於歐洲，如比利時、捷克等國家中，每千人口錄超過50宗個案；西班牙、法國、瑞士等地，每千人口中有30宗或以上個案。至於本港輸入個案最主要來源地、剛於上周解除「封城」的英國，則錄得每千人口26宗個案。