新冠肺炎｜衞生防護中心小型爆發再多一人初確　曾接送密切接觸者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君周一(7日)表示，衞生防護中心辦公大樓四樓有小型爆發。衞生防護中心今日（8日）公佈，再多一名員工初步確診，他與早前確診的3名員工在同一間辦公室工作，至今已有4人染疫。 衞生防護中心亦指，該病人曾履行其救護隊目正職工作，上月底曾接送一名確診個案的密切接觸者。

衞生防護中心四樓有小型爆發，今日再多一人初步確診，累計第四人染疫。（鄭子峰攝）

衞生署衞生防護中心今日表示，再有員工初步確診，屬於家居檢疫小組的兼職人員，本身正職是一名救護隊目、早前確診的3名家居檢疫小組人員的密切接觸者。



他曾於11月23日履行其救護隊目工作時，曾接送一名確診個案的密切接觸者。

負責接聽家居及酒店檢疫人士查詢

衞生防護中心指，病人在12月5日出現病徵，於小組負責接聽家居及酒店檢疫人士的查詢，日常無須接觸公眾，最近一次當值日期為12月4日。工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

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40多位員工要檢疫

衞生防護中心正進行流行病學調查，其工作地點已進行全面清潔和消毒，及已安排與他們在同一房間共同當值的人員接受檢疫和接受病毒測試。張竹君在今日的記者會中亦指，合共40多工作人員檢疫。