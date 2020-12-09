Google年度搜尋口罩居首　張竹君竟未上榜　最熱潮語出乎意料

Google香港今（9日）公布2020年度搜尋榜，上榜的熱爆關鍵字不少與疫情資訊及在家抗疫相關。「新型冠狀病毒」成為年度熱爆本地頭條榜首。「口罩」、「確診」、防疫及紓困措施如「限聚令」、「全民檢測」及「保就業計劃」同樣是香港人關心的話題。 此外，搜尋紀錄亦顯示，疫情為日常生活帶來改變，網購平台「HKTVmall」及視像會議工具「Zoom」同時上榜。禁堂食令下港人多了下廚，「400 次咖啡」及「氣炸鍋蛋糕」亦有不少人搜尋。 港人今年最常搜尋的「潮語」中，「見字飲水」、「壞過凱婷」、「OMDB」皆上榜，但第一名令人出乎意料；最熱爆電影方面，《鬼滅之刃》劇場版竟非榜首；非本地名人中，最多人搜尋羅志祥亦登名人榜。 疫下港人不忘積極關心國際時事，「美國大選」成為年度熱爆關鍵字及年度熱爆國際頭條，「特朗普」和「拜登」均為年度熱爆國際話題人物。

Google香港今年「熱爆本地頭條」中，與疫情相關的「口罩」、「確診」、防疫及紓困措施如「限聚令」、「全民檢測」及「保就業計劃」皆上榜，而「BNO」、「國安法」、「全民檢測」、「百佳抽獎」、「居屋 2020」亦受港人關注。

本地話題人物方面，何鴻燊、蕭若元、林鄭月娥、袁國勇皆上榜，而幾乎每天簡報疫情的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則未在榜上。特朗普、金正恩及已故的高比拜仁等則是最多港人搜尋的國際人物。

Google 香港 2020 年度熱爆本地話題人物

- 何鴻燊

- 蕭若元

- 林鄭月娥

- 袁國勇

- 余慧明

- 李宇軒

- 季炳雄

- 袁弓夷

- 搣時潘

- 羅冠聰

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潮語榜：「見字飲水」、「壞過凱婷」、「OMDB」上榜

網絡用語和潮語因應不同時代誕生，疫情期間出現了不少新用語，今年最多人搜尋的詞語意思主要都是與疫情有關，例如口罩規格「BFE」及「PFE」等字眼。疫情下巿民未能外出旅遊，要在疫情期間放鬆身心，不少巿民轉至本地遊，詞語意思的搜尋首位更是「staycation」，在家度假，其他詞語亦包括「見字飲水」、「旅遊氣泡」、「壞過凱婷」等。

Google 香港 2020 年度熱爆意思搜尋

- staycation

- BFE

- 見字飲水

- 旅遊氣泡

- deep state

- PFE

- BLM

- 壞過凱婷

- ATMX

- OMDB

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+ 8 + 8 + 8

購物平台榜：HKTVmall撼贏百佳及屈臣氏

疫情下，網上購物成為市場的新常態。今年的 Google 熱爆搜尋榜顯示熱爆購物平台榜首是「HKTVmall」，超過百佳及屈臣氏。除了大型連鎖超市及個人護理產品店，「士多」和「阿布泰國生活百貨」也榜上有名。

在家抗疫期間，很多人在網上搜尋食譜及食材資料，也跟隨 YouTuber創作者學習烹調及創作新料理。今年Google熱爆食譜搜尋反映香港人對多國飲食的興趣，不過第一名竟是「醉鴨舌」、是過「400 次咖啡」及「氣炸鍋蛋糕」等「現象級」食譜。而「高筋麵粉」、「淡忌廉」和「低筋麵粉」等食材則成為熱搜。

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電影：《鬼滅之刃》劇場版不敵《天能》

疫情下要留在家抗疫，電視劇及電影都是必不可少的娛樂，今年最多人搜尋的劇集亦有不少是本地劇集，包括《法證先鋒IV》、《反黑路人甲》、《機場特警》等，此外，電視台播放的外購劇亦上榜，例如內地劇集《慶餘年》、韓國劇集《夫妻的世界》及《愛的迫降》。

至於電影方面，電影院因社交距離措施而關閉，但亦無阻巿民看電影的意欲，除了國際熱門的電影之外，今年亦有三套港產電影《幻愛》、《乜代宗師》和《麥路人》榜上有名，排行搜尋榜第4至10位。