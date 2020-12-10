新冠肺炎｜何栢良：政府有意用「禁足令」　惟無法動員

行政會議早前通過引入禁足檢測令，惟昨日有數個屋邨大廈被政府要求強制檢測，都沒有動用「禁足令」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（１０日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，覺得政府有意引用「禁足令」，但無法動員或不知如何動員為大廈進行採樣等工作，質疑公務員在家工作影響跨部門動員。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

麗晶花園感染個案有５宗與跳舞群組相關 當時未做好跟進

何栢良認為，麗晶花園感染個案有５宗與跳舞群組相關，而檢視個案由發病到確診「全部好慢」，約要５至７日才確診，加上當時無禁足令，即使有強制檢測，亦相信部分人曾上班、食飯、看戲等，令傳播不斷發生，認為是沒有做好快速跟進及強制檢測所衍生的問題。

他續指，現時已有禁足法例，認政府有意引用，「只不過佢個問題就出喺動員唔到，或不知如何動員， 咁就會唔會發生個情況淨係得衛生防護中心同事孤軍作戰，變咗要頂硬上。」

他認為，政府高層要跨部門動員，質疑公務員在家工作或令工作受影響，形容政府早前進行社區大型檢測時，亦有約6000醫護人員報名，認為可以在名單上，當出現爆疫時即時派100人到現場設立採樣亭或入屋為長者採樣，相信「大把醫護人員去做」。

他指，政府亦應有由工程師組成、專責喉管現場調查人員，在懷疑同幢大廈的同一座向出現兩三宗個案時，可立即派人檢查。